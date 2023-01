Türkiye’nin en uzun nehrini kuraklık vurdu: Adacıklar ortaya çıktı

Suyun önceden köylerin dibine kadar geldiğini aktaran balıkçı Özgür Deniz, Şu an su yok. Ondan dolayı balıkçılıkta sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü balık da yok. Şu an neredeyse bitti, bir dere gibi kaldı. Su diye bir şey yok. Önceden barajdı, su doluydu. Hem de millet balıkçılıktan kazanıyordu. Ama şu an yok. Geçen sene kar ve yağmur vardı. Bu sene kupkuru. 48 yaşındayım, ilk defa böyle bir kuraklık gördük diye konuştu.