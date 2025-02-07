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Türkiye’yi sarsan Sıla bebek davasında karar açıklandı

Türkiye’yi sarsan Sıla bebek davasında karar açıklandı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:047/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı
Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada, anne Bakiye Yeniçeri'ye 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 20 yıl 6 ay, G.K'ye 7 yıl hapis cezası verildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.


Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklar son kez savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından hükmünü açıkladı.

Mahkeme, anne Bakiye Y.'yi öldürme suçundan 24 yıl, suç delillerini karartmaktan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.


Sanıklardan G.K. cinsel istismar suçundan 7 yıl, K.A. cinsel istismar suçundan 7 yıl ve öldürme suçundan 7 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar Kanı. A. ve Sanlı Ö. ise beraat etti.


Mahkemenin kararının ardından taraflar duruşma salonundan ayrıldı.



#Sıla Bebek
#karar
#Tekirdağ

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