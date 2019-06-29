Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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İSTANBUL

Tutuklama ölçülü

Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala’nın bireysel başvurusuna ilişkin ret kararının gerekçesini açıkladı. Açıklamada, “Tutuklama kararı ölçülü” denildi. Karara muhalif kalan AYM Başkanı Zühtü Arslan ise, “Kuvvetli belirti yok” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi eylemlerinin yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanan Osman Kavala’nın bireysel başvurusuna ilişkin ret kararının gerekçesini açıkladı. 10 üye tarafından kaleme alınan ret gerekçesinde, Kavala’nın Gezi olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlarından tutuklandığı hatırlatıldı.

TUTUKLAMA ÖLÇÜLÜ

Gerekçede, somut olayın özellikleri, isnat edilen suç için öngörülen ceza miktarı, işin niteliği ve önemi dikkate alındığında sulh ceza hakimliğinin başvurucu hakkında uyguladığı tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ve adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı yönündeki kararının keyfi ve temelsiz olduğunun söylenemeyeceği belirtildi.

BAŞKAN MUHALİF KALDI

Karara muhalefet eden 5 üyeden biri olan AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın karşı oy yazısı dikkat çekti. Arslan, şiddet içeren, dolayısıyla suç teşkil edilebilecek olaylar ile başvurucu arasındaki bağlantının ortaya koyulamadığını ifade etti. Arslan, “Başvurucunun tutuklanması için gerekli kuvvetli belirtinin soruşturma makamlarınca gösterilemediği anlaşılmaktadır” dedi.

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