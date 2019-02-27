Tuzla'da 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı

Tuzla'nın İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında,
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı.
Şüphelinin kullandığı vidanjörden örnek alınarak, araç Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olay Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ihbarı üzerine, AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme yapılmış ve kokunun kaynağının belirlenmesi için numune alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kokuya ilişkin dün, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.
GÜNDEM
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Sabotaj olduğunu düşünüyorum
GÜNDEM
Tuzla'da koku paniğinin yaşandığı mahallede bir okul tatil edildi
FOTOĞRAF 32
İstanbul Tuzla'da bulunan İçmeler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir kimyasal koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlar koku sebebi ile sokağa dökülmüş durumda.
İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.
Ekipler kanalizasyon hattına atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde duruyor.
Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
Mahalle sakinlerinden İsmet İlhanlı, koku nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını anlatarak şunları söyledi: 'Biz gaz diye şikayette bulunduk. İGDAŞ'tan geldiler, rögorlardan çıkan koku diye. Evimi terk etmek zorunda kaldım. Sabah 05.00'ten beri bu koku var. Zannedersem rögora bir şey atmışlar diye düşünüyorum
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku araştırılıyor.
Tuzla'da kimyasal koku paniği: Sokağa döküldüler
İstanbul Tuzla'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun kimyasal koku paniğe yol açtı. Vatandaşlar ağır koku nedeniyle sokağa döküldü. Öte yandan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi.