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İSTANBUL

tvnet yeni bir başlangıç

tvnet, yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine girdi. Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalarda logodan alt yazılara, stüdyolardan içerik ve ekran grafiklerine kadar birçok değişiklik yapıldı. Kanal, “Anladığın Yerdesin” mottosu ile dijitalde de iddialı olacak. Genel Müdür Ömer Karaca, “İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. tvnet izleyicileri zamanla alışılmışın dışında bir ekran görecek” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
tvnet yeni bir başlangıç
tvnet’in yeni yayın dönemine girmesi, baştan aşağı yenilenen stüdyoda kutlandı

Yayına başladığı 2007 yılından bu yana hem habercilikte, hem de program yayıncılığında birçok ilke imza atan tvnet yenilendi. Yaklaşık 1,5 yıldır hazırlıkların sürdüğü tvnet’te logodan alt yazılara, stüdyolardan içerik ve ekran grafiklerine kadar birçok değişiklik yapıldı. tvnet, yeni yayın döneminde de temiz ve sade ekranı, özgün diliyle yayıncılığa yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

tvnet yenilenen yüzü ile yayında
OYNAT 01:26
tvnet yenilenen yüzü ile yayında
tvnet, yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine girdi. Bir süredir hummalı bir çalışmanın sürdüğü kanalda; logodan alt yazılara, stüdyolardan içerik ve ekran grafiklerine kadar her şey değişti.

ÇOK DAHA İDDİALI

  • Bundan böyle tvnet’te haber, sıcak olaylar, dünyanın hali, siyasetin gündemi, ekonomik veriler, sporun mücadelesi, tarihin, kültürün, düşüncenin derinliği ve hayata dair birçok hikaye farklı bakış açısı ve düşünceyle seyirciye aktarılacak. tvnet, “Anladığın yerdesin” mottosu ile dijitalde de iddialı olacak. tvnet’in yeni yayın dönemine girmesi, baştan aşağı yenilenen stüdyoda kutlandı. Kutlamaya tvnet Genel Müdürü Ömer Karaca, Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ile tvnet ve Albayrak Medya çalışanları katıldı.

ATILIM SÜRECEK

Ömer Karaca, “Gerek haber ve programlar gerekse de yeni nesil belgeseller ve oluşturacağımız farklı anlatım diliyle diğer kanallardan ayrışacağımızı düşünüyorum. Atılımlarımız devam edecek” dedi.

tvnet yenilenen yüzü ile yayında
HAYAT
tvnet yenilenen yüzü ile yayında
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