Üç dönem kuralını uygulayalım

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde önemli bir toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi. Toplantıda seçim ve süreci konuşulurken, 3 dönem kuralı da gündeme geldi. Bir MYK üyesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Üç dönemi uygulamamız gerekli. Beni de kapsıyor ama önemli olan partimiz” dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Tamam bakacağız” cevabını verdiği kaydedildi.

60 VEKİLİ KAPSIYOR

AK Parti Tüzüğü’nde yer alan üç dönem kuralına giren 60'ın üzerinde vekil bulunuyor. Bazıları üç dönem, bazıları dört dönem bazıları da beş dönemdir milletvekilliği yapıyor. Kurala takılan vekillerden bazıları şöyle: Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Fatih Şahin, Bülent Turan, Yalçın Akdoğan, Mehmet Özhaseki, Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz, Yılmaz Tunç, Bülent Turan ve Hakan Çavuşoğlu.

Yurt dışı çalışmaları Belçika’dan başladı

AK Parti, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimler için yurt dışı çalışmalarını Belçika’da düzenlenen çalıştayla başlattı. AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezince (SKM) Belçika’nın Anvers kenti yakınındaki Temse’de düzenlenen program Kuran tilaveti, İstiklal Marşı, sinevizyon gösterimi ile başladı. Programa Avrupa ülkelerinden gelen partililer ve AK Parti Yurt Dışı SKM görevlileri katıldı. Programda konuşan AK Parti Yurt Dışı SKM Başkanı Muhammed Fatih Toprak, şunları söyledi: Bu seçimler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirme ve ülkemizin yarınlarını garanti altına alma mücadelesidir. Bugün biliyoruz ki yurt dışında 3 milyon 250 bin seçmen mevcuttur. Yurt dışı oylar seçimdeki toplam oyların yüzde 5’in üzerine tekabül ettiğinden sonuç belirlemede oldukça önemlidir. Sayılar bize tüm yurt dışı seçmen sayısının Türkiye’deki 17 şehirde bulunan toplam seçmen sayısından yüksek olduğunu göstermektedir.







