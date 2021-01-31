Gündem Üç Türk denizci Türkiyede Korku filmi gibiydi
İSTANBUL

​Üç Türk denizci Türkiye'de: Korku filmi gibiydi

Üç Türk denizci Türkiye'de: Korku filmi gibiydi

Nijerya açıklarında korsanların saldırdığı Mozart gemisinden kurtulan 3 Türk denizci Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan Türkiye’ye getirildi. Başmühendis Süha Tatlıgül “Yaşadıklarımız korku filmi gibiydi” dedi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Furkan Yaren, Bahadır Yeşilalan ve İlhan Süha Tatlıgül
Furkan Yaren, Bahadır Yeşilalan ve İlhan Süha Tatlıgül

Korsanların saldırdığı ‘Mozart’ gemisinden kurtulan 3 denizci Türkiye’ye döndü. Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan “Mozart” adlı gemiden kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan, dün sabah saatlerinde THY’nin tarifeli uçağıyla İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklama yapan gemiciler, yaşadıkları korku dolu saatleri anlattı.

Nijerya açıklarında Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan 3 Türk denizci Türkiye’ye getirildi.

KENDİMİZİ ODAYA KAPATTIK

Geminin 4’üncü kaptanlığını yapan Furkan Yaren, uydu telefonu sayesinde ilk andan itibaren kendileriyle iletişim halinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na teşekkür etti. Yaren, “Uydu telefonuyla sürekli beni aradılar... Aileme şu an kavuşacağım inşallah. Türkiye’ye ayak bastım. Türk bayrağını gördüm. Çok mutluyum. İnşallah diğer arkadaşlar da en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar” diye konuştu. Korsanların saldırısı sırasında neler yaşandığına ilişkin bir soru üzerine Yaren, “Bizim önceden yapılmış talimlerimiz oluyor. İlk alarm geldiğinde, hepimiz apar topar emniyetli bölgeye inmeye başladık. Emniyet kapılarımızı, balistik kapılarımız kapattık. Orada yardım beklemeye başladık” dedi.

BİZİ BULAMADILAR

Geminin Başmühendisi Süha Tatlıgül ise saldırının başlamasının ardından “tam yol” verdiklerini belirtti. Tatlıgül, şunları söyledi: “Tam yol vermemize rağmen 15 dakika sonra yakaladılar. Sürat botları sanırım 26-27 knot... İskele tarafından yakaladılar. Merdiveni güverteye attılar. Yükseklik 10-15 metre. Ondan sonra aşağı indi süvari kaptan. Hemen dümen dairesine kendimizi kilitledik. Korku filmi gibi ateş ettiler devamlı. Taradılar. Balyozlarla saatlerce vurdular. 7 saat böyle inledi içerisi. En sonunda taş motoruyla kesmeye başladılar. Bilinçsizce ateş ettiler. Herkes bir tarafa kaçışırken, Allah rahmet eylesin 2’nci mühendisimiz öldü. Baktık içeriye iyice giriyorlar. Halatlarla yukarıya çıkmaya çalışırken orada iki metrelik bir boşluk vardı. Oradan aşağı düştüm ve öyle kurtuldum. Diğer arkadaşları alıp götürdüler. Onlar gittikten yarım saat sonra ben çıktım.” “Sizi bilerek mi gemide bıraktılar” şeklindeki soruyu Süha Tatlıgül, “Yok. Bulamadıkları için. Sormuşlar. Tekrar aramışlar. İki kişi bırakmışlar, onlar da yaralıydı” diyerek yanıtladı. 3 gemici daha sonra ailelerine kavuşmak üzere havalimanında ayrıldı.

15 denizci hala esir

  • Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında Gine Körfezi’nde seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, geçen pazar günü korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Geminin İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait olduğu ve Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine seyir halinde olduğu bildirilmişti. Korsanların saldırısında gemideki mürettebatın 15’i kaçırılmış, Azerbaycan vatandaşı bir gemici ise korsanların ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Türk gemisine korsan baskını: Türkiye harekete geçti
DÜNYA
Türk gemisine korsan baskını: Türkiye harekete geçti

Güzel haberler çok yakın
GÜNDEM
Güzel haberler çok yakın
Abone Ol Google News
Kılıçdaroğlunun misafirine ilk dava

Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava

​Dernek değil depo olarak kullanıyoruz.
Vaka artışında mutasyon şüphesi

Vaka artışında mutasyon şüphesi

​Türkiye'de detaylı izlemesi yapılıyor.
ABD hiçders almamış

ABD hiç
ders almamış

​Teröre kalkan olmaya tam gaz devam ediyor.
CHP'de İnce alarmı

CHP'de İnce alarmı

​İkinci istifa dalgası her an gelebilir.
Korku filmi gibiydi

Korku filmi gibiydi

​Üç Türk denizci Türkiye'ye geldi.

Tarımsal ürünlere <br>üç ayaklı takip

Tarımsal ürünlere
üç ayaklı takip

​Fiyatlara yansımadan çözüm üretilecek.
80 gündür <br>teşkilat yok

80 gündür
teşkilat yok

CHP, ​Gaziantep'te dikiş tutturamadı.
Karabağ'da<br>gözlem başladı

Karabağ'da
gözlem başladı

​60 Türk ve 60 Rus askeri görev yapacak.
Magandaya tepki yağdı

Magandaya tepki yağdı

​Ünlü futbol menajeri drift yaparak trafiği tehlikeye attı.
Yeni lider Fenerbahçe

Yeni lider Fenerbahçe

​Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla zirvede.
LGBT provokasyonuna<br>2 tutuklama

LGBT provokasyonuna
2 tutuklama

Kabe fotoğrafını yere sermiştiler.
500 çocuğun <br>yüzü güldü

500 çocuğun
yüzü güldü

"Yardım yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."
Kar kış demeden <br>yardıma koştular

Kar kış demeden
yardıma koştular

Kalp hastasının yardımına ekipler yetişti.
Torbacı dehşeti

Torbacı dehşeti

​Sokak ortasında kurşunladılar.
Eşi 'sokağa at' demişti

Eşi 'sokağa at' demişti

​10 yaşındaki oğlu hem eli hem ayağı oldu.
Koronavirüste <br>son durum

Koronavirüste
son durum

​Bakanlık 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.