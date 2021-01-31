​Üç Türk denizci Türkiye'de: Korku filmi gibiydi

Korsanların saldırdığı ‘Mozart’ gemisinden kurtulan 3 denizci Türkiye’ye döndü. Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan “Mozart” adlı gemiden kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan, dün sabah saatlerinde THY’nin tarifeli uçağıyla İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklama yapan gemiciler, yaşadıkları korku dolu saatleri anlattı.

Nijerya açıklarında Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan 3 Türk denizci Türkiye’ye getirildi.

KENDİMİZİ ODAYA KAPATTIK

Geminin 4’üncü kaptanlığını yapan Furkan Yaren, uydu telefonu sayesinde ilk andan itibaren kendileriyle iletişim halinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na teşekkür etti. Yaren, “Uydu telefonuyla sürekli beni aradılar... Aileme şu an kavuşacağım inşallah. Türkiye’ye ayak bastım. Türk bayrağını gördüm. Çok mutluyum. İnşallah diğer arkadaşlar da en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar” diye konuştu. Korsanların saldırısı sırasında neler yaşandığına ilişkin bir soru üzerine Yaren, “Bizim önceden yapılmış talimlerimiz oluyor. İlk alarm geldiğinde, hepimiz apar topar emniyetli bölgeye inmeye başladık. Emniyet kapılarımızı, balistik kapılarımız kapattık. Orada yardım beklemeye başladık” dedi.

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BİZİ BULAMADILAR

Geminin Başmühendisi Süha Tatlıgül ise saldırının başlamasının ardından “tam yol” verdiklerini belirtti. Tatlıgül, şunları söyledi: “Tam yol vermemize rağmen 15 dakika sonra yakaladılar. Sürat botları sanırım 26-27 knot... İskele tarafından yakaladılar. Merdiveni güverteye attılar. Yükseklik 10-15 metre. Ondan sonra aşağı indi süvari kaptan. Hemen dümen dairesine kendimizi kilitledik. Korku filmi gibi ateş ettiler devamlı. Taradılar. Balyozlarla saatlerce vurdular. 7 saat böyle inledi içerisi. En sonunda taş motoruyla kesmeye başladılar. Bilinçsizce ateş ettiler. Herkes bir tarafa kaçışırken, Allah rahmet eylesin 2’nci mühendisimiz öldü. Baktık içeriye iyice giriyorlar. Halatlarla yukarıya çıkmaya çalışırken orada iki metrelik bir boşluk vardı. Oradan aşağı düştüm ve öyle kurtuldum. Diğer arkadaşları alıp götürdüler. Onlar gittikten yarım saat sonra ben çıktım.” “Sizi bilerek mi gemide bıraktılar” şeklindeki soruyu Süha Tatlıgül, “Yok. Bulamadıkları için. Sormuşlar. Tekrar aramışlar. İki kişi bırakmışlar, onlar da yaralıydı” diyerek yanıtladı. 3 gemici daha sonra ailelerine kavuşmak üzere havalimanında ayrıldı.

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15 denizci hala esir

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında Gine Körfezi’nde seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, geçen pazar günü korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Geminin İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait olduğu ve Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine seyir halinde olduğu bildirilmişti. Korsanların saldırısında gemideki mürettebatın 15’i kaçırılmış, Azerbaycan vatandaşı bir gemici ise korsanların ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

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