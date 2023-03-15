Üç vizeyi alana adaylık: Gönül bağı, Tecrübe ve Anket sırası

Türkiye genelinde büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 807 belediye başkanı bulunan AK Parti’de belediye başkanlarının durumu da değerlendiriliyor. Genel merkezin onayını alan il ve ilçe belediye başkanları milletvekili aday adaylığı için istifa edecek.