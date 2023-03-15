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Üç vizeyi alana adaylık: Gönül bağı, Tecrübe ve Anket sırası

AK Parti Genel Merkezi, belediye başkanlarının vekillik için istifalarına sıcak bakmıyor. Adaylık için üç vize sunulan başkanlar, gönül bağı, tecrübe ve anket sırasına göre değerlendirilecek.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkezi.

AK Parti Genel Merkezi.

Türkiye genelinde büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 807 belediye başkanı bulunan AK Parti’de belediye başkanlarının durumu da değerlendiriliyor. Genel merkezin onayını alan il ve ilçe belediye başkanları milletvekili aday adaylığı için istifa edecek.

İŞTE KRİTERLER

cHalk nezdinde başarı yakalamış, bölgesinde gönül bağı kurmuş, en az iki-üç dönem belediye başkanlığı yapmış, anketlerde ilk sırada çıkan başkanlar bu durumdan istisna tutulacak. Belediye başkanının genel merkezden habersiz istifa etmemesi yönünde de belediye başkanları sık sık uyarılıyor. Doğu ve Güneydoğu’da bulunan ilçe belediye başkanlarının milletvekili aday adayı olmak için girişimlerde bulunduğu da belirtiliyor.



#AK Parti
#Seçim
#Belediye Başkanları
#Milletvekili aday adaylığı
#Anket sonuçları
#Tecrübe
#Gönül bağı
1 saat önce
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Üç vizeyi alana adaylık: Gönül bağı, Tecrübe ve Anket sırası
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