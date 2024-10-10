Uçakla çıkış için ön başvuru

Deniz yoluyla tahliyenin başladığı Lübnan’dan hava yoluyla da tahliye hazırlığı yapılıyor.
Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği, hava yoluyla Türkiye’ye dönmek isteyenler için hazırlık yapıldığını duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Hava yoluyla ülkemize intikal etmek isteyen vatandaşlarımız için Beyrut-İstanbul Havalimanı veya Beyrut-Çukurova Havalimanı güzergahlarında ücreti mukabil, sınırlı sayıda uçak seferi düzenlenmesi için hazırlık yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi. Türkiye'ye hava yoluyla intikal etmek isteyen Türk vatandaşlarının ön kayıt başvurularını, +90 312 292 29 29 numaralı Konsolosluk Çağrı Merkezi aracılığıyla yapmaları gerektiği belirtildi. Dışişleri kaynakları, yeterli başvuru olursa tarih, güzergah ve uçuş sayısı saptanacağı bilgisini verdi. Uçuşların ne zaman ve hangi güzergahta yapılacağı bilgisi, kayıt yaptıran vatandaşlarla bilahare paylaşılacak.
ŞU ANA KADAR 1000 ABD’li ÇIKTI
Lübnan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için Beyrut'tan İstanbul'a düzenlenen uçak seferleri sürüyor. Gürcistan merkezli özel bir hava yolu şirketine ait uçakla, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi daha dün saat 13.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Kafiledekiler, havalimanında ABD'nin İstanbul'daki Başkonsolosluğu görevlilerince karşılandı. Şu ana kadar yaklaşık 1000 ABD vatandaşı Lübnan'dan İstanbul'a getirildi.