Dışişlerinden soykırımcı İsrailli Bakan Katz'a yanıt: İlgi çekmeye dönük başarısız bir psikolojik harekat girişimi

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz bir paylaşım yaptı. Dışişleri Bakanlığı skandala ilişkin yaptığı açıklamada, "İlgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Katz'ı 'tam bir Nazi' olarak niteleyip, "Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir." tepkisini dile getirdi.
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarında bir yıl geride kaldı. Soykırımcıların sivilleri hedef alan saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 41 bini aşkın Filistinli şehit oldu.
Söz konusu açıklamalar terör devletini bir hayli rahatsız etti.
Soykırımcı Katz'dan hadsiz paylaşım
Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz bir paylaşım yaptı.
Erdoğan'ın Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar ile yapay zekayla oluşturulan fotoğraflarını paylaşan soykırımcı Katz, tüm dünyanın kendilerine destek verdiği ortamda Türkiye'nin buna karşı tutum almasından rahatsız oldu.
Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın skandalına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.
"İlgi çekmeye dönük başarısız bir psikolojik harekat girişimi"
"İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir.
Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz.
İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz.
Türkiye, İsrail’in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."
"Soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileri..."
Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür. Tam bir “Nazi” olan Dışişleri Bakanı Katz ve katliam şebekesinin diğer üyeleri eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir.
Cumhurbaşkanımız Gazze’de şehit olanları, insanlık cephesi ve insani değerler adına selamlamıştır. Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir.
Bundan rahatsızlık duyanlar ise soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileridir.