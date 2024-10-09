Dışişlerinden soykırımcı İsrailli Bakan Katz'a yanıt: İlgi çekmeye dönük başarısız bir psikolojik harekat girişimi

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarında bir yıl geride kaldı. Soykırımcıların sivilleri hedef alan saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 41 bini aşkın Filistinli şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımın yıl dönümünde, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır. İsrail bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır" dedi.

Söz konusu açıklamalar terör devletini bir hayli rahatsız etti.

Soykırımcı Katz'dan hadsiz paylaşım

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar ile yapay zekayla oluşturulan fotoğraflarını paylaşan soykırımcı Katz, tüm dünyanın kendilerine destek verdiği ortamda Türkiye'nin buna karşı tutum almasından rahatsız oldu.

Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın skandalına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

"İlgi çekmeye dönük başarısız bir psikolojik harekat girişimi"

"Açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz." denilen duyuruda, "İsrail Dışişleri Bakanının Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir.

Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz.

İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz.

Türkiye, İsrail’in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."

"Soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileri..."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Katz'ı 'tam bir Nazi' olarak niteleyip, şu tepkiyi dile getirdi:

Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür. Tam bir “Nazi” olan Dışişleri Bakanı Katz ve katliam şebekesinin diğer üyeleri eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir.

Cumhurbaşkanımız Gazze’de şehit olanları, insanlık cephesi ve insani değerler adına selamlamıştır. Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir.

Bundan rahatsızlık duyanlar ise soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileridir.







