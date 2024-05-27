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İsrailli Bakan Katz'ın hadsiz paylaşımına Dışişleri'nden yanıt: Uluslararası mahkemelerde yargılanacaksınız

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamasına yanıt verdi. "Katz'ın saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır." denilen açıklamada, "Binlerce Filistinliyi barbarca katleden, bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Hüseyin Berk
21:30 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:00 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Terör devleti İsrail'in Refah'taki sivillerin yaşadığı kampa düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit oldu.
Terör devleti İsrail'in Refah'taki sivillerin yaşadığı kampa düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli şehit oldu.

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef aldı.

Türkiye'yi 'soykırım yapmakla' suçlayan Katz'a Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi.

"Uluslararası mahkemelerde yargılanacaksınız"

"Katz'ın saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır."
denilen açıklamada,
"Binlerce Filistinliyi barbarca katleden, bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır.
" ifadeleri yer aldı.
Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır.

Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır.

Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz."

Terör devleti İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları,
"İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor."
demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Terör devleti İsrail Refah'taki çadır kentte katliam yaptı: Onlarca insan diri diri yandı!

Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'operasyonları durdur' kararına rağmen Refah'ı hedef aldı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı bombalayan katil İsrail'in saldırısında 23'ünü kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor" ifadesi kullanıldı. Alçak saldırıya dünya ateş püskürürken, soykırım savunucuları ise yine arka çıktı. Al Jazeera, "İnsanlar diri diri yandı!" diyerek saldırının boyunu açıklarken ABD ve Almanya ise İsrail'i aklamaya çalıştı. Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, saldırının terör operasyonu olduğunu açıkladı.


#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Yisrael Katz
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