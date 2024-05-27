İsrailli Bakan Katz'ın hadsiz paylaşımına Dışişleri'nden yanıt: Uluslararası mahkemelerde yargılanacaksınız

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef aldı.
Türkiye'yi 'soykırım yapmakla' suçlayan Katz'a Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi.
"Uluslararası mahkemelerde yargılanacaksınız"
"İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır.
Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır.
Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz."
Terör devleti İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı
BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.
İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.