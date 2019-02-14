Ucube durdu

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının bitişiğindeki otel inşaatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durduruldu.

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının bitişiğine yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İş insanı Mustafa Kardeş tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı, görenlerin tepkisini çekti.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, otel inşaatının imar planı dahilinde yapıldığını söyleyerek “Burası imar planı içindedir. İmar planı uygulanırken yetkili kurum ve kuruluşlarca da bu yapı planı onaylanmıştır” dedi. Otelin sahibi Kardeş ise gerekli bütün izinleri aldıklarını ve inşaatın doğaya uyumlu olduğunu öne sürdü.