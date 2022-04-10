Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Burası dünyanın merkezi olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda görev yapan muhabirlerle iftarda bir araya geldi. İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’nun da katıldığı iftar yemeği sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ve İstanbul’daki metro projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

22 MİLYAR AVRO GELİR

İstanbul Havalimanı’nın önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Buraya 10 milyar avroluk, devletten bir kuruş çıkmadan yapılan bir yatırım var. Bu hani çok kolay olacak iş değil. Bu yatırımın üzerine bir de burada 200 bine yakın kişiyi istihdam ediyorsunuz. Bir de üstüne burası kira sözleşme süresi boyunca da 22 milyar avro devlete direkt gelir kazandıran bir işletmeye dönüyor.”

KANAL ALTERNATİF OLACAK

Kanal İstanbul’un gelecekte artacak ticaret hacimleri doğrultusunda dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olacağına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Bütün sektörler birbirine entegre etmek lazım. Aslında Kanal İstanbul da öyle. Kargonun yük tarafının uçak ayağı da var. Yani burada önemli bir lojistik liman planlıyoruz. Dünyada ki tane ana liman var. Singapur ve Roterdam. Ortada niye bir İstanbul olmamasın? Onu da planlıyoruz bir yandan. Kanal İstanbul dünya ticaret hacimlerinin büyümesi ve İstanbul Boğazı’ndan geçilen yük miktarı belli. Beş yıl sonra, on yıl sonra geçecek yük miktarı da giderek artıyor. Şu anda bile İstanbul, Marmara Denizi’nde yani haftalarca süren beklemeler var. Hem o beklemeleri ortadan kaldırmak hem de Boğaz’ın güvenliğini sağlamak adına gemi trafiğini azaltmak için Kanal İstanbul’da alternatif bir su yolu olarak hizmet verecek. Demir yolu, kara yolu, Kanal İstanbul, deniz yolu havada da İstanbul Havalimanı hepsi birbiriyle entegre olup burası dünyanın merkezi olacak. Aslında hepsi bir logo gibi. Yerine oturmuş hava yolu, kara yolu, demir yolu bir logo gibi aslında. Bir tek Kanal İstanbul onları birleştirecek daha sonra” dedi.

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İSTANBUL’DA ÜÇ YIL GEÇTİ YENİ HAT YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı’nın yürüttüğü metro projeleri hakkındaki tartışmalara değinen Karaismailoğlu, “Daha önce başlanmış metro hatları var. Şuan devam eden belediyenin yaptığı 100 km metro hatları daha önce başlanmış hatlardı. 3 yıl geçti neredeyse yeni bir hat olmadığı gibi mevcutlarda da bir çalışma yok. Bu hızla 10 senede bitmez o metro hatları. İnsan bir İstanbullu olarak üzülüyor. Keşke akıllarını başlarını alıp bu işleri bir an önce hızlandırsalar” dedi.

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