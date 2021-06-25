Ülkemizin iyiliği için destekliyoruz: Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilkinin temeli yarın atılıyor

Yarın yapılacak temel atma töreni için bölgede hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün yarın gerçekleşecek olan temel atma töreni için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi ve Başakşehir Şamlar Mahallesi arasında kurulan şantiyede cumartesi günü ilk temel atılacak. Asrın projesinin çalışmalarının başladığı bölgede Yeni Şafak vatandaşlarla konuştu.

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ESKİDEN TEMEL ATILIR ÇÜRÜRDÜ

Arif Cengiz

11 Senedir Şamlar Mahallesi’nde yaşayan Arif Cengiz: “Allah daha da sayılarını arttırsın. Biz yok mu diyeceğiz. Öyle insanlar var ki destek vermemek için ‘Benim maaşımı versinler de ülkeme hiçbir şey yapılmasın’ diyor. Tek başına kendini düşünmeyeceksin ki. Bak daha Kanal İstanbul yapılmadan dairelerin değeri üç katına çıktı. Yarın bir trilyona yükselecek. Yol neden yapılmasın? Karşı çıkan adamı cennete götür yine istemez. Cumartesi günü için çok heyecanlıyım. Eskiden temel atılır çürürdü. Eser olacak bir şey. Hangi parti olursa olsun ben desteklerim.”

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ÜLKEMİZE FAYDALI BİR PROJE

Mahmut Yıldırım

Emekli mahalle sakini Mahmut Yıldırım: “Nasıl memnun olmam? Evimin yanından kanal geçecek. Cumartesi günü temel atma törenine bakmaya gideceğiz. Ülkemize faydalı bir proje. Hem bölgemiz değerlenecek hem devletimiz kazanacak. Karşı çıkanlar olabilir ama devletimiz ne yapıyorsa doğrusunu biliyordur. Olayı siyasi partiler karıştırıyor.”

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ÜLKEM KAZANSIN

Mehmet Akköprü

Mehmet Akköprü: “66 yaşındayım bu ülkeye şu zamana kadar yapılan bir şeyin zararını gördünüz mü? Niye karşı çıkıyorlar? Kanal yapıldığı zaman her geçen gemiden para alınacak. Yat limanları yapılacak. Oradan ne kadar insan faydalanacak? Burada yapılan işe bak sen? Havalimanı yapıldı kötü mü oldu? Hizmet yapmasın benim emekli maaşıma yüz lira zam yapsın diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Benim maaşımı bırak ülkem kazansın. Yapalım kanalı.”

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HERKES DESTEKLEMELİ

Veysel Aydın

Veysel Aydın: “Emekliyim. Benim hiçbir çıkarım yok. Ülkemize hayır getireceğine inanıyorum. Ben devletin başını seçmişim o da yapılması gerekeni yapar. Sınıf ayrımı yok. Bu ülkenin vatandaşı olan herkes desteklemeli.”

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAĞIZ

Şerafettin Bayraktar

10 yıldır bölgede oturan Şerafettin Bayraktar: “Benim desteklememe ihtimalim yok. Vatanımı çok seviyorum. Kanal İstanbul’u memnuniyetle destekliyorum. Kanal gelince İstanbul gelişecek. Dünyaya örnek olacağız daha ne olsun.”

GELİŞİMİ NEDEN İSTEMEYEYİM

Alaaddin Aruk

Emekli Alaaddin Aruk: “12 senedir burada yaşıyorum. İlk zamanla şimdi arasında dünya kadar fark var. Türkiye’nin iyiliğini isteyen herkes destekler. İnanıyorum güzel olacak. Evlerimiz değerlendi. Neden bölgemin gelişmesini istemeyeyim ki?”

BU GÜNLERİ DÜŞÜNEMEZDİK

Ahmet Türk

Ahmet Türk: “Cumartesi günü için çok heyecanlanıyoruz. Biz bu günleri düşünemezdik. Vatan için yapılan şeylerin hepsi bizim için. Ne olmuş yapılsa? Eskiden alışmışlar şantiye kuruluyor çürüyene kadar kalıyordu. Vatanımıza hizmeti sonuna kadar destekliyoruz.”

GELECEĞİN PROJESİ

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Ahmet Karakaş

Ahmet Karakaş: “Herkese yarar sağlayacaktır tabii ama bizden önce devletimize yararı olacak. Devlet vatandaşının zararına bir şey yapmaz. Ben vatandaş olarak devlet büyüklerine güveniyorum. Geleceğin projesi bu. Torunlarımızı güzel günler bekliyor.”

TÜRKİYE BÜYÜSÜN

Maksüt Abdullah