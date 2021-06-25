Gündem Ülkemizin iyiliği için destekliyoruz Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilkinin temeli yarın atılıyor
İSTANBUL

Ülkemizin iyiliği için destekliyoruz: Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilkinin temeli yarın atılıyor

Yeni Şafak, Kanal İstanbul projesinin ilk temelinin atılacağı Sazlıbosna bölgesinde vatandaşın nabzını tuttu. Temel atma töreni için çok heyecanlı olduklarını söyleyen vatandaşlar, Türkiye’nin vizyon projelerinden olan Kanal İstanbul’u ülkenin iyiliği için desteklediklerini söyledi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Ülkemizin iyiliği için destekliyoruz: Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilkinin temeli yarın atılıyor
Yarın yapılacak temel atma töreni için bölgede hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün yarın gerçekleşecek olan temel atma töreni için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi ve Başakşehir Şamlar Mahallesi arasında kurulan şantiyede cumartesi günü ilk temel atılacak. Asrın projesinin çalışmalarının başladığı bölgede Yeni Şafak vatandaşlarla konuştu.

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ESKİDEN TEMEL ATILIR ÇÜRÜRDÜ

Arif Cengiz
Arif Cengiz
  • 11 Senedir Şamlar Mahallesi’nde yaşayan Arif Cengiz: “Allah daha da sayılarını arttırsın. Biz yok mu diyeceğiz. Öyle insanlar var ki destek vermemek için ‘Benim maaşımı versinler de ülkeme hiçbir şey yapılmasın’ diyor. Tek başına kendini düşünmeyeceksin ki. Bak daha Kanal İstanbul yapılmadan dairelerin değeri üç katına çıktı. Yarın bir trilyona yükselecek. Yol neden yapılmasın? Karşı çıkan adamı cennete götür yine istemez. Cumartesi günü için çok heyecanlıyım. Eskiden temel atılır çürürdü. Eser olacak bir şey. Hangi parti olursa olsun ben desteklerim.”

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ÜLKEMİZE FAYDALI BİR PROJE

Mahmut Yıldırım
Mahmut Yıldırım

Emekli mahalle sakini Mahmut Yıldırım: “Nasıl memnun olmam? Evimin yanından kanal geçecek. Cumartesi günü temel atma törenine bakmaya gideceğiz. Ülkemize faydalı bir proje. Hem bölgemiz değerlenecek hem devletimiz kazanacak. Karşı çıkanlar olabilir ama devletimiz ne yapıyorsa doğrusunu biliyordur. Olayı siyasi partiler karıştırıyor.”

ÜLKEM KAZANSIN

Mehmet Akköprü
Mehmet Akköprü
  • Mehmet Akköprü: “66 yaşındayım bu ülkeye şu zamana kadar yapılan bir şeyin zararını gördünüz mü? Niye karşı çıkıyorlar? Kanal yapıldığı zaman her geçen gemiden para alınacak. Yat limanları yapılacak. Oradan ne kadar insan faydalanacak? Burada yapılan işe bak sen? Havalimanı yapıldı kötü mü oldu? Hizmet yapmasın benim emekli maaşıma yüz lira zam yapsın diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Benim maaşımı bırak ülkem kazansın. Yapalım kanalı.”

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HERKES DESTEKLEMELİ

Veysel Aydın
Veysel Aydın

Veysel Aydın: “Emekliyim. Benim hiçbir çıkarım yok. Ülkemize hayır getireceğine inanıyorum. Ben devletin başını seçmişim o da yapılması gerekeni yapar. Sınıf ayrımı yok. Bu ülkenin vatandaşı olan herkes desteklemeli.”

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAĞIZ

Şerafettin Bayraktar
Şerafettin Bayraktar
  • 10 yıldır bölgede oturan Şerafettin Bayraktar: “Benim desteklememe ihtimalim yok. Vatanımı çok seviyorum. Kanal İstanbul’u memnuniyetle destekliyorum. Kanal gelince İstanbul gelişecek. Dünyaya örnek olacağız daha ne olsun.”

GELİŞİMİ NEDEN İSTEMEYEYİM

Alaaddin Aruk
Alaaddin Aruk

Emekli Alaaddin Aruk: “12 senedir burada yaşıyorum. İlk zamanla şimdi arasında dünya kadar fark var. Türkiye’nin iyiliğini isteyen herkes destekler. İnanıyorum güzel olacak. Evlerimiz değerlendi. Neden bölgemin gelişmesini istemeyeyim ki?”

BU GÜNLERİ DÜŞÜNEMEZDİK

Ahmet Türk
Ahmet Türk
  • Ahmet Türk: “Cumartesi günü için çok heyecanlanıyoruz. Biz bu günleri düşünemezdik. Vatan için yapılan şeylerin hepsi bizim için. Ne olmuş yapılsa? Eskiden alışmışlar şantiye kuruluyor çürüyene kadar kalıyordu. Vatanımıza hizmeti sonuna kadar destekliyoruz.

GELECEĞİN PROJESİ

Ahmet Karakaş
Ahmet Karakaş

Ahmet Karakaş: “Herkese yarar sağlayacaktır tabii ama bizden önce devletimize yararı olacak. Devlet vatandaşının zararına bir şey yapmaz. Ben vatandaş olarak devlet büyüklerine güveniyorum. Geleceğin projesi bu. Torunlarımızı güzel günler bekliyor.”

TÜRKİYE BÜYÜSÜN

Maksüt Abdullah
Maksüt Abdullah
  • Altı yıl önce Özbekistan’dan Türkiye’ye göçen Maksüt Abdullah: “Büyüsün Türkiye. Yapılsın kanal. Panama Kanalı var. Türkiye büyüsün ki Türk İslam birliği sağlansın. Bak Avrupa’ya bak ABD’de hepsi birlikte. Kimse orada yapılan işlere karşı değil.”
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