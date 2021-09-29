Gündem Ülkü Ocaklarına terör örgütü soruşturmasının altından FETÖ çıktı Teklifi sunan vekil Enes Kanter ile görüşmüş
POLİTİKA

Ülkü Ocakları'na 'terör örgütü' soruşturmasının altından FETÖ çıktı: Teklifi sunan vekil Enes Kanter ile görüşmüş

ABD Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla, Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" onayladı. Araştırmayı meclise sunan Demokrat Nevada Vekili Dina Titus'un Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 'manevi oğlu' olan Enes Kanter ile toplantı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Ülkü Ocaklarına terör örgütü soruşturmasının altından FETÖ çıktı: Teklifi sunan vekil Enes Kanter ile görüşmüş ​
Dina Titus - FETÖ'cü Enes Kanter

ABD Temsilciler Meclisi, Nevada vekili Dina Titus'un Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" teklifini onayladı.

Tasarının yasalaşmasından sonra altı ay içinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın araştırmaya ilişkin raporunu ABD Kongresine sunması isteniyor. Söz konusu maddenin bağlayıcı olabilmesi için savunma bütçe yasa tasarısının Senato'da da aynı şekilde kabul edilmesi ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması gerekiyor.

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TEKLİFİ SUNAN VEKİLİN FETÖ'CÜLERLE TOPLANTI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan skandal kararın ardından bir kez daha FETÖ çıktı.

Araştırma önergesini meclise sunan Titus'un, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu olduğunu açıklayan Enes Kanter’le toplantı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

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