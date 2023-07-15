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Uluslararası metinlerde yer aldı

Geçtiğimiz sene İspanya’da gerçekleşen NATO zirvesinde, Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin imzaladığı memorandumda da FETÖ ‘terör örgütü’ olarak anıldı.

Muhammed Vefa Yürekli
04:00 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

FETÖ’ye karşı mücadelede emin adımlar atılırken, yapılanmanın uluslararası arenada terör örgütü olarak tanınmasına yönelik de yoğun çalışmalar yürütüldü. Geçtiğimiz sene İspanya’da gerçekleşen NATO zirvesinde, Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin imzaladığı memorandumda da FETÖ ‘terör örgütü’ olarak anıldı. Son olarak İsveç’in NATO’ya üyeliği için üzerinde anlaşılan metinde de “FETÖ” için “terör örgütü” ibaresi kullanıldı.

İLK DEFA AFRİKA’DA

2021 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika turunda Togo, Burkina Faso ve Liberya Cumhurbaşkanları ile 4’lü zirve gerçekleştirdi. Görüşmeye dair yayımlanan nihai bildiride, DAEŞ, FETÖ, El Kaide ve Boko Haram dâhil olmak üzere terör örgütleri arasında hiçbir ayrım gözetmeden terörizmle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapıldı. Dört Devlet Başkanı, terörün Afrika ve dünyada barış ve istikrara yönelik en büyük tehdidi teşkil ettiğinin altını çizdi. Bu kapsamda, FETÖ ilk kez terör örgütü olarak uluslararası bir bildiride yer almış oldu.

4’LÜ MEMORANDUMDA FETÖ DETAYI

NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin “terörle bağlantınızı kesin” şartına takıldı. Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, dönemin İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya’da bir araya gelerek bu durumu görüştü. Madrid’de 4’lü Zirve sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Bildiride “PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamama taahhüdü” verildi. Netice olarak uluslararası bir metinde FETÖ, bir kez daha terör örgütü olarak tanımlandı.

NATO BİLDİRİSİNDE YAYINLANDI

Temmuz 2023’te, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yürütülen görüşmelerin ardından yazılı açıklama yapıldı. NATO’nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamanın 3’üncü maddesinde, “İsveç, YPG/PYD’ye ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini bir kez daha yineler” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre, Temmuz 2023 itibariyle toplam 48 ülkede FETÖ okulları kapatıldı.

#Milli İrade
#15 Temmuz
#FETÖ
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