Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uluslararası öğrenci kontenjanında ilk 10'dayız

Uluslararası öğrenci kontenjanında ilk 10'dayız

Saliha Engin
04:007/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Eğitim Zirvesi
İstanbul Eğitim Zirvesi

Türkiye Maarif Vakfı tarafından "Eşit ve Daha Adil Bir Toplum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. İstanbul Eğitim Zirvesi başladı. Dünyanın birçok ülkesinden uzmanların eğitimin geleceğini değerlendirdiği zirvede konuşan Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, "Bu zirvede yapılacak dinamik tartışmalar ve oturumlarla dünya çapında etki yaratacak pratik çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Devletin eğitimdeki rolünü ele almak, sosyal adaleti keşfetmek veya okul kültürlerini yeniden düşünmek olsun, bu zirve anlamlı değişimler oluşturma fırsatı sunuyor" dedi.


ERDOĞAN ZİRVEYE MESAJ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye gönderdiği mesaj da dinleyicilere okundu. Erdoğan, "Bu yıl itibarıyla 338 bin 161 uluslararası öğrenciye üniversitelerinde eğitim veren ülkemiz, yükseköğretim kapasitesinin yüzde 4,76'lık kısmını ifade eden bu kontenjanla dünya sıralamasının ilk 10'u arasında yer alıyor. 446 okul, 1 üniversite, 19 eğitim merkezi, 11 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 44 yurt ile 55 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı, toplamda 50 binden fazla öğrenciye hizmet sunuyor" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de zirveye videolu mesaj gönderdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin daha adil bir eğitim vizyonu ortaya koyduğunu belirten Tekin, "Amacımız, evlatlarımızı yalnızca bilgiyle donatılmış bireyler olarak değil; hakikatin hikmetiyle kuşanmış, sorumluluk bilinciyle yoğrulmuş ve toplumsal faydayı esas alan bir anlayışla mücehhez bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda önceliğimiz, evlatlarımızın kendi potansiyellerini keşfetmelerine imkan sunmak ve bu potansiyeli insanlık adına bir değer üretimine dönüştürecek eğitim kültürü inşa etmektir" dedi.


#eğitim
#öğrenci
#kontenjan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açıköğretim sınavları bugün saat kaçta? AÖF ara sınav oturum saatleri 2024