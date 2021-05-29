Ümraniye imamı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 2017 yılından yakalama kararı bulunan Hüseyin G.’nin üzerinde sahte kimlik bulundu.

ESNAFTAN HİMMET TOPLUYORMUŞ

Mustafa H.E. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Hüseyin G. hakkında daha önce yakalanan ve itirafçı olan 8 FETÖ’cünün beyan ve teşhisi bulunduğu öğrenildi. FETÖ’nün kripto haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olan ve örgütün tepe yönetimi ile irtibatlı kurumunda SGK kaydı bulunan Hüseyin G.’nin örgüt adına esnaftan himmet topladığı öğrenildi.

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