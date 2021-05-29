Gündem Ümraniye imamı yakalandı
İSTANBUL

Ümraniye imamı yakalandı

FETÖ’ye yönelik yapılan seri operasyonlarla kaçacak yer bulamayan FETÖ’cüler tek tek yakalanıyor. Son olarak İstanbul Emniyeti Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ’nün Ümraniye Yeşilvadi büyük bölge sorumlusu olan mahrem imamı Hüseyin G. yakalandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Ümraniye imamı yakalandı
Hüseyin G.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 2017 yılından yakalama kararı bulunan Hüseyin G.’nin üzerinde sahte kimlik bulundu.

ESNAFTAN HİMMET TOPLUYORMUŞ

Mustafa H.E. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Hüseyin G. hakkında daha önce yakalanan ve itirafçı olan 8 FETÖ’cünün beyan ve teşhisi bulunduğu öğrenildi. FETÖ’nün kripto haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olan ve örgütün tepe yönetimi ile irtibatlı kurumunda SGK kaydı bulunan Hüseyin G.’nin örgüt adına esnaftan himmet topladığı öğrenildi.

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