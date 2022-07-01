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İSTANBUL

Ümraniyeli gençlerle halaylı muhabbet

Ümraniye Belediyesi Kent Meydanı’nda düzenlenen programda bir araya gelen gençler, Ümraniye Müzik Akademisi’ndeki müzisyenlerin verdiği konser ile doyasıya eğlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniyeli gençlerle halaylı muhabbet
Ümraniye Müzik Akademisi’ndeki müzisyenlerin verdiği konserle gençler doyasıya eğlendi.

Ümraniye Belediyesi Kent Meydanı’nda düzenlenen programda bir araya gelen gençler, Ümraniye Müzik Akademisi’ndeki müzisyenlerin verdiği konser ile doyasıya eğlendi. Konserden sonra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile yapılan söyleşiye de katılan gençler, belediyenin gerçekleştirdiği etkinlikleri takip edip memnun kaldıklarını dile getirdi. Gecenin sonunda gençlerle halay çeken Başkan İsmet Yıldırım, “Bu meydanda ilk defa böyle bir etkinlik yapıyoruz. Led ekranımızı da yeni astık. Artık burada her hafta bir etkinlikle gençlerle birlikte olacağız inşallah” dedi.

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