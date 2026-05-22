Ünlü isimlere şok operasyon: Türkan Şoray’ın kızı dahil 3 kişi daha gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla’daki 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, ilerleyen saatlerde bu sayı 20’ye yükselmişti.