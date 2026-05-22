Ünlü isimlere şok operasyon: Türkan Şoray’ın kızı dahil 3 kişi daha gözaltında

13:0222/05/2026, Cuma
IHA
Ünlülere uyuşturucu operasyonu büyüyor
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında Türkan Şoray’ın kızının da bulunduğu 3 şüpheli daha gözaltına alındı ve yakalanan şüpheli sayısı 23’e yükseldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla’daki 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, ilerleyen saatlerde bu sayı 20’ye yükselmişti.

3 şüpheli daha gözaltında

Öte yandan, yürütülen soruşturma kapsamında bugün 3 isim daha gözaltına alındı ve yakalanan şüpheli sayısı 23’e yükseldi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan isimler arasında, Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Türkan Şoray’ın oyuncu kızı Yağmur Ünal, şef Eren Kesimer ile oyuncu Semiha Bezek de bulunuyor. Konuya ilişkin başsavcılıkça yürütülen soruşturma sürüyor.



