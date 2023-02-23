Üretim bantları böyle savruldu: Ekmek teknemizi ayağa kaldıracağız

Depremin fabrikalardaki etkisini görmek için Kahramanmaraş’taki Organize Sanayi Bölgeleri’ni dolaştık. Kentin güneyinde kurulu bulunan Türkoğlu OSB’deki işletmeler, depremin yıkıcı etkisiyle kapalı. Karkas yapıları ayakta kalan fabrikaların içine girdiğimizde üretim bantlarındaki büyük hasarı gördük. Özellikle tekstil fabrikalarındaki ağır hasarı gidermek aylar alabilir.

ÜRETİM BANTLARI METRELERCE KAYDI

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, depremin şiddetini göstermek için Türkoğlu OSB’deki modern pamuk iplik fabrikasının kapılarını Yeni Şafak’a açtı. Pamuk ipliğinin milimetrik hassasiyetle üretildiği tezgahlar 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin etkisiyle yerinden sökülüp savrulmuş. Tonlarca ağırlıktaki tezgahlar, metrelerce yer değiştirmiş. Fay hattının geçtiği arazilerdeki kaymaların aynısı fabrikalarda da var. Son teknolojiyle donatılmış Kahramanmaraş’ın en büyük pamuk ipliği fabrikasının sadece gezdiğimiz bölümünde 15 üretim bandı var ve tamamı hasar görmüş.

YENİDEN KURULUM MESAİSİ

Yerinden kaymış, kıvrılmış ve bazısı da ayakları kırıldığı için yere düşmüş üretim bantlarının tamir edilmesi uzun süre alacak. Çünkü, saç teli inceliğindeki pamuk ipliklerinin üretildiği bantları hassas dengesine oturtmak kolay olmayacak. Fabrikanın teknik personeli, depremin şokunu atlattıktan sonra makinelerin tamirine başlamış. İlgili makinelerin üretimini ve kurulumunu yapan firmaların gönderdiği teknik elemanlar da tamir işlerine yardım için fabrikaya gelmiş.

EKMEK TEKNEMİZİ AYAĞA KALDIRIYORUZ

Yaşanan deprem sonrası süreci değerlendiren Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, şunları söyledi: “Binamız sağlam. Türkiye'de en son kurulan en modern ve büyük kapasiteye sahip. Bu işletmede 285 kişi çalışıyor. Makinelerde büyük hasar var. Hep birlikte onarmaya çalışıyoruz. Ortaya çıkacak ürün iplik olduğu için makine hiç hasar görmemiş gibi dursa bile hassasiyeti çok yüksek bir makine bunlar. Ayarları bile zaman alacak. İşçilerimizle birlikteyiz. Ekmek teknemizi hep birlikte ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Arazimiz içinde imkanlarımızla 500 konteyner yapıyoruz. Aileleriyle barınmalarını sağlıyoruz. Önceliğimiz arama kurtarma oldu. Daha sonra barınma ve gıda için çalıştık. Üçüncü aşamada buraya ayağa kaldıracağız.”

Son derece hassas bir yapıya sahip 120 metre uzunluğundaki dokuma makineleri sabitlendiği yerden metrelerce geriye kaydı. Üretim hatları ciddi zarar gördü.

Rakipler fiyatı 65 cent artırdı

Narteks İhracat Müdürü Veysel Murat Güçlü; ABD, İrlanda ve Hollanda’daki müşterilerinin de tamir işlerini hızlandırmak için teknik eleman gönderdiğini ifade etti. Güçlü, “Tekstilin başlangıcı olan bu pazarı kaybedemeyiz. ABD’ye iplik veriyoruz. Rakibimiz konumunda olan Pakistan, Hindistan çalışmaya devam ediyor. Onlar Türkiye’ye göre küçük. Kahramanmaraş’ta üretim durduğu için Hindistan, Pakistan ve diğer iplik üreticileri fiyatları 65 cent yukarı çıkardı, Kahramanmaraş iplik, tekstil demek. Doğrudan ve dolaylı olarak 45’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

Kaçış tüneli canlarını kurtardı

Fabrika üç vardiya ile 24 saat çalışıyor. Depremin olduğu saatlerde tesiste 110 çalışan vardı ancak kimsenin burnu bile kanamamış. Fabrika, büyük bir alan olmasına rağmen işletmenin tam ortasından yer altına inen bir kaçış tüneli var. Oradan tüm personel kısa sürede dışarı çıkabilmiş.



