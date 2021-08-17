Gündem Uşakta 15 saattir yanan fabrikaya müdahale devam ediyor
UŞAK

Uşak'ta 15 saattir yanan fabrikaya müdahale devam ediyor

Uşak’ta dün akşam saatlerinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı kullanılmaz hale getirdi. Yangının 15.saatinde ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ederken fabrikanın bir bölümünde soğutma çalışması başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Uşak yerel haberleri... 15 saattir yanan fabrikaya müdahale devam ediyor
Ekiplerin aralıksız bir şekilde söndürme çalışmalarını sürdürdüğü yangın yaklaşık 15 saattir devam ediyor.

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İHA

İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda söndürme aracı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA

Kısa sürede büyüyen yangın, bütün fabrikayı etkisi altına aldı. Ekiplerin aralıksız bir şekilde söndürme çalışmalarını sürdürdüğü yangın yaklaşık 15 saattir devam ediyor.

İHA

Kullanılmaz hale gelen fabrikanın bir bölümünde soğutma çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlarken yanan elyafların tekrar alevlenme riskine karşı ekipler titiz çalışmalarına devam ediyor.

İHA

Öte yandan fabrikanın üretim kısmında bulunan makinelerin bir bölümü, depo kısmında ise bütün malzemelerin yandığı öğrenildi.

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