Uşak'ın Banaz ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Beldemizin karantinaya alındığı dördüncü gün içerisinde yapılan sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanılmamıştır. Hastanede yatan hastalarımızın da bugün itibari ile durumları iyiye gittiğinden sonuç olarak beldemizde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Bir süre daha evde kalmaya devam ederek sonuçlarırn daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Vatandaşlarımıza kurallara riayet etmesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Dua edelim, Allah yar ve yardımcımız olsun. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız herhangi bir ihtiyaçları olması durumunda belediyemizi arayabilirler. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz.