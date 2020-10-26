Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Uşakta 2 hafriyat kamyonu çarpıştı 1i ağır 2 yaralı
UŞAK

Uşak'ta 2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Uşak'ta 2 hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1'i ağır 2 sürücü yaralandı. Devrilen kamyonda sıkışan sürücü Ergin Öz itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu aracından çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ergin Öz yönetimindeki 06 FZ 6523 plakalı hafriyat kamyonu, Ankara-Uşak kara yolu Kızılcaören Kavşağı'nda, karşı yönden gelen aynı şirkete ait Ali Efe idaresindeki 06 GA 6609 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ergin Öz yönetimindeki kamyon devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Ali Efe, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sıkışan sürücü 3 saatte çıkarıldı

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü Öz ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat çalışması sonucu aracından çıkarıldı. Ergin Öz, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerden Ali Efe'nin sağlık durumu iyi olduğu, Ergin Öz'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adana'da sohbet ederken ölümden kıl payı kurtuldular
OYNAT 00:33
Adana'da sohbet ederken ölümden kıl payı kurtuldular
Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü yol kenarında bulunan iş yerine otomobiliyle daldı. O sırada ayakta sohbet eden 3 kişi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Abone Ol Google News
Fransız malı almayın!

Fransız malı almayın!

Erdoğan'dan bardağı taşıran Fransa'ya boykot çağrısı.
Bize saldırı olursa F-16lar havalanır

Bize saldırı olursa F-16'lar havalanır

​Aliyev, Karabağ'a müdahale planı yapan ülkeleri uyardı.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hatay'da nefes kesen operasyon

Hatay'da nefes kesen operasyon

Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı.
İdlib'de Rus provokasyonu

İdlib'de Rus provokasyonu

Sınırda katliam yaptılar: 70 ölü!
İstanbul Barosu <br>bu kez kaçamayacak

İstanbul Barosu
bu kez kaçamayacak

Sosyal tesisin gece kulübü yapılmasına ilişkin birçok soru cevap bulacak.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Bu boykot<br>Fransa'yı sarsar

Bu boykot
Fransa'yı sarsar

​İslam düşmanlarına hadlerini bildirme zamanı...

İYİ Parti'de<br>kriptolar var

İYİ Parti'de
kriptolar var

​Ümit Özdağ bir adım daha ileri gitti.
ABD imamı<br>örgütü böldü

ABD imamı
örgütü böldü

​FETÖ'deki iç çekişme gizlenemez oldu.
Güvenlik güçlerimizi <br>tebrik ediyorum

Güvenlik güçlerimizi
tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Hatay'daki operasyonla ilgili açıklama.
Beşiktaş nefes aldı

Beşiktaş nefes aldı

Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş 3-2 kazandı.
Ay'da heyecan veren keşif

Ay'da heyecan veren keşif

​NASA ilk kez doğruladı.
Sayılar yine arttı

Sayılar yine arttı

Sağlık Bakanlığı son 24 saati paylaştı.
Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Erdoğan ve Tatar açıklamasında dikkat çeken diyalog.
Zehir tacirlerine <br>ağır darbe

Zehir tacirlerine
ağır darbe

​EGM, son bir haftanın bilançosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.