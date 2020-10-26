Uşak'ta 2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Adana'da sohbet ederken ölümden kıl payı kurtuldular

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü yol kenarında bulunan iş yerine otomobiliyle daldı. O sırada ayakta sohbet eden 3 kişi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.