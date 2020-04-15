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UŞAK TÜRKİYE

Uşak haber: Koronavirüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Uşak'ta koronavirüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Uşak’ta koronavirüs tedavileri tamamlanan, aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Haber Merkezi İHA
İyileşen hastalar taburcu edildi.
İyileşen hastalar taburcu edildi.

Uşak'ta özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 5 kişi tedavilerinin ardından yapılan testle sonuçların negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Aralarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uçar’ın da bulunduğu 5 kişi, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

Doktorlar, tedavileri yaklaşık 2 haftalık süre sonunda biten hastalara 2 hafta boyunca evden çıkmamaları gerektiğini, evde maske kullanılması ve ellerin sık sık yıkanması gerektiğini hatırlatarak herhangi bir rahatsızlık olduğunda ise mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini bildirdi.

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