Gündem Uşakta silahlı saldırgana müdahale eden polis şehit oldu
UŞAK

Uşak son dakika haber: Silahlı saldırgana müdahale eden polis şehit oldu

Uşak'ta silahlı saldırgana müdahale eden polis şehit oldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde silahla eve giren kişiye müdahale eden polis memuru şehit oldu. Çıkan çatışmada saldırgan Çetin Kaplan öldürüldü.

Haber Merkezi AA
Saldırıda yaralana polis, kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Saldırıda yaralana polis, kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Uşak Banaz'da silahla eve giren kişiye müdahale eden polis memuru şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, silahlı bir kişinin, Dilek Mahallesi'ndeki binanın ikinci katına tırmanarak balkondan girdiği ve evdeki 2 kadını rehin aldığı yönündeki ihbar üzerine, Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese yönlendirildi.

  • Olay yerine gelen ekiplerin eve girmesi üzerine av tüfeğiyle Gülay A. ve annesini rehin alan Çetin Kaplan polislere ateş etti.
  • Polis memuru Mehmet Aksoy ile evdeki Gülay A'nın annesi ayağından yaralandı. Çıkan çatışmada saldırgan Çetin Kaplan öldürüldü.
  • Ağır yaralanan polis memuru Mehmet Aksoy, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Hafif yaralanan kadın, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Şehit polis Mehmet Aksoy

Öte yandan, saldırganın, aralarında önceden ilişki olduğu iddia edilen Gülay A'nın evine bir süre önce de silahla girdiği, polislerce gözaltına alındığı, adli süreç sonucu zanlıya evden uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

Saldırganın, tehdit, yaralama ve çeşitli suçlardan 11 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Şehit polis memuru 2 çocuk babasıydı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek bilgi alan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine, Mehmet Aksoy'un, saldırgan tarafından rehin alınan kadını kurtarmaya çalışırken şehit düştüğünü söyledi.

Çok üzgün olduğunu ifade eden Vali Kocabıyık, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, çok üzgünüz. Görevi başında kahramanca şehit düşen polisimizin 2 çocuğu var, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidimizin otopsi işlemleri ilimizde yapılacak. Ardından bugün düzenleyeceğimiz törenle memleketi Konya'ya göndereceğiz. Olay her yönüyle inceleniyor, adli soruşturma sürüyor" dedi.

Gaziantep'te polis aracı kaza yaptı: 1 şehit
GÜNDEM
Gaziantep'te polis aracı kaza yaptı: 1 şehit
/**/
Faizler daha da düşecek

Faizler daha da düşecek

​Maliye Bakanı Albayrak, İzmir'de konuştu.
Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Bakan Akar'dan Münih Güvenlik Zirvesi'de önemli açıklama.
Bedelini ödeyecekler

Bedelini ödeyecekler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polise saldıran HDP'li vekile tepki.
Eski defterler açıldı

Eski defterler açıldı

MHK başkanı olmasının ardından ortalık karıştı.
Kaynağaçok yaklaştık

Kaynağaçok yaklaştık

Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde bulacağız.
Yeni Şafak okur anketi

Yeni Şafak okur anketi

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Bu sene TEKNOFEST'e rekor katılım bekleniyor.
Temizliğe devam edeceğiz

Temizliğe devam edeceğiz

​Bakan Çavuşoğlu: Bunun kaçarı, alternatifi yok.

Kadıköy'de yangın paniği

Kadıköy'de yangın paniği

14 katlı bina inşaatındaki yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Dolapta saklamayın

Dolapta saklamayın

Bilindiği gibi değil: Faydasından çok zararı var.
Davayı kazandık

Davayı kazandık

Mustafa Cengiz: Ceza ihtimali ortadan kalktı.
Yağmur da kar da sürecek

Yağmur da kar da sürecek

​Meteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı.
Silah sesini çocuk sesleri aldı

Silah sesini çocuk sesleri aldı

​Cerablus, Fırat Kalkanı'yla eski günlerine döndü.
MHK'nın yeni başkanı belli oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Yusuf Namoğlu'nun yerine getirilen isim açıklandı.
WhatsApp ele verdi

WhatsApp ele verdi

FETÖ'cü albay, giysi dolabında yakalanmıştı.
ABD kimi gözleyecek?

ABD kimi gözleyecek?

​NATO toplantısındaki 'gözlemci olalım' teklifi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.