Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Üsküdar Çocuk Köyü’nde "rant" tartışması: Ücretsiz hizmetten ücretli rezervasyona

Üsküdar Çocuk Köyü’nde "rant" tartışması: Ücretsiz hizmetten ücretli rezervasyona

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
15:1512/02/2026, Thursday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Üsküdar Belediyesi Çocuk Köyü'nde ücretsiz hizmetten ücretli rezervasyona
Üsküdar Belediyesi Çocuk Köyü'nde ücretsiz hizmetten ücretli rezervasyona

Üsküdar’ın kalbinde 85 bin metrekarelik devasa bir alanda çocukların hayali olarak inşa edilen Çocuk Köyü, "ihale ve güvenlik" gerekçeleriyle kilit vurulduktan sonra aylar süren gizemli sessizliğin ardından kapılarını açtı. Ancak bu kez 'doğum günü kutlamaları' adı altında, "3 saati 2 bin TL"lik kiralama tarifesiyle gündemde.

4 Mart 2024’te büyük umutlarla açılan, ancak yerel yönetim değişiminin ardından "ihale ve güvenlik" gerekçeleriyle kilit vurulan Üsküdar Çocuk Köyü, yeniden hizmete girdi. Ancak açılış, beklenen kamusal hizmetten ziyade bir "ticari işletme" modelini beraberinde getirdi. Yeni Şafak ekibinin kapalı olduğu dönemde yerinde görüntülediği tesisin, şimdi özel doğum günü partileri için kiraya verilmesi Üsküdarlıların tepkisini çekiyor.

Kapalı tutulan Üsküdar Çocuk Köyü'nü Yeni Şafak ekibi görüntülemişti.

"Güvenlik" bahanesi bitti "ücret" dönemi başladı

CHP’li Sinem Dedetaş yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte uzun süre atıl bırakılan ve girişleri güvenlik personeli tarafından engellenen Çocuk Köyü, Üsküdar Belediyesi’nin sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Belediyenin resmi duyurusuna göre, içerisinde mutfak dahi bulunmayan 15 kişi kapasiteli küçük ahşap yapılar, 3 saatlik periyotlarla 2 bin TL karşılığında özel kutlamalar için rezerve edilebiliyor.

Hilmi Türkmen’den sert tepki: "Attıkları her adım rant"

Projenin mimarı ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla mevcut yönetime ateş püskürdü. Projenin ruhunun yok edildiğini savunan Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu alanı dört yıllık bir emeğin, titiz bir planlamanın ürünü olarak tasarladık. Gerçek bir köy simülasyonu olsun istedik. Gelir gelmez kapattılar, bir yıl çürümeye terk ettiler. Şimdi 'tadilat' adı altında o doğal dokuyu bozup yerine lüks, ruhsuz kaldırım taşları döşediler. Projeyi bozmakla kalmayıp üstüne milyonlar harcadılar. Şimdi de ücretsiz olması gereken alanı ücretli hale getirip reklam yapıyorlar. Bu bir vizyon değil, rant odaklı bir yaklaşımdır."

Vatandaş soruyor: Kamusal alan mı, ticarethane mi?

Üsküdarlı çocukların "dünyanın en güzel yeri" olarak tanımladığı köyün, halkın tamamına ücretsiz hizmet vermesi beklenirken, belirli bir ücret karşılığında kişiye özel tahsis edilmesi sosyal medyada da yankı buldu.

Vatandaşlar, "Çocukların oyun hakkı parayla mı satılıyor?" sorusunu sorarak, kamu kaynaklarıyla inşa edilen alanın ticari bir işletmeye dönüştürülmesine tepki gösteriyor.




#Üsküdar
#Üsküdar Çocuk Köyü
#Sinem Dedetaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Balıkesir kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Balıkesir kura çekiliş listesi