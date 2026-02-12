Üsküdar’da “kiralık” çocuk köyü: Belediye CHP’ye geçene kadar ücretsizdi

Üsküdar’ın kalbinde 85 bin metrekarelik devasa bir alanda çocukların hayali olarak inşa edilen Çocuk Köyü, "ihale ve güvenlik" gerekçeleriyle kilit vurulduktan sonra aylar süren gizemli sessizliğin ardından kapılarını açtı. Ancak bu kez 'doğum günü kutlamaları' adı altında, "3 saati 2 bin TL"lik kiralama tarifesiyle gündemde.
4 Mart 2024’te büyük umutlarla açılan, ancak yerel yönetim değişiminin ardından "ihale ve güvenlik" gerekçeleriyle kilit vurulan Üsküdar Çocuk Köyü, yeniden hizmete girdi. Ancak açılış, beklenen kamusal hizmetten ziyade bir "ticari işletme" modelini beraberinde getirdi. Yeni Şafak ekibinin kapalı olduğu dönemde yerinde görüntülediği tesisin, şimdi özel doğum günü partileri için kiraya verilmesi Üsküdarlıların tepkisini çekiyor.
"Güvenlik" bahanesi bitti "ücret" dönemi başladı
CHP’li Sinem Dedetaş yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte uzun süre atıl bırakılan ve girişleri güvenlik personeli tarafından engellenen Çocuk Köyü, Üsküdar Belediyesi’nin sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Belediyenin resmi duyurusuna göre, içerisinde mutfak dahi bulunmayan 15 kişi kapasiteli küçük ahşap yapılar, 3 saatlik periyotlarla 2 bin TL karşılığında özel kutlamalar için rezerve edilebiliyor.
Hilmi Türkmen’den sert tepki: "Attıkları her adım rant"
Projenin mimarı ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla mevcut yönetime ateş püskürdü. Projenin ruhunun yok edildiğini savunan Türkmen, şu ifadeleri kullandı:
Vatandaş soruyor: Kamusal alan mı, ticarethane mi?
Üsküdarlı çocukların "dünyanın en güzel yeri" olarak tanımladığı köyün, halkın tamamına ücretsiz hizmet vermesi beklenirken, belirli bir ücret karşılığında kişiye özel tahsis edilmesi sosyal medyada da yankı buldu.
Vatandaşlar, "Çocukların oyun hakkı parayla mı satılıyor?" sorusunu sorarak, kamu kaynaklarıyla inşa edilen alanın ticari bir işletmeye dönüştürülmesine tepki gösteriyor.