Üsküdar’da “kiralık” çocuk köyü: Belediye CHP’ye geçene kadar ücretsizdi

"Biz bu alanı dört yıllık bir emeğin, titiz bir planlamanın ürünü olarak tasarladık. Gerçek bir köy simülasyonu olsun istedik. Gelir gelmez kapattılar, bir yıl çürümeye terk ettiler. Şimdi 'tadilat' adı altında o doğal dokuyu bozup yerine lüks, ruhsuz kaldırım taşları döşediler. Projeyi bozmakla kalmayıp üstüne milyonlar harcadılar. Şimdi de ücretsiz olması gereken alanı ücretli hale getirip reklam yapıyorlar. Bu bir vizyon değil, rant odaklı bir yaklaşımdır."