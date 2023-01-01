Utancın 62. yılı: Menderes mezarı başında anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilişlerinin 62. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar’da anma programı düzenlendi. Programa, Yerlikaya’nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın ailesi katıldı.





17 EYLÜL BİZE 3 ŞEHİDİ HATIRLATIYOR

Programda konuşan Yerlikaya, 17 Eylül’ün sararıp toprağa düşen yaprakların aksine zorla hayattan koparılan üç şehidi kendilerine anımsattığını söyledi. Yerlikaya, Menderes’in manevi huzurunda 27 Mayıs’ın, 12 Eylül’ün, 15 Temmuz’un da içinde bulunduğu tüm darbe ve ihanet kalkışmalarının karşısında dimdik durduklarını tüm dünyaya ilan ettiklerini belirtti.





592 KİŞİ 11 AY BOYUNCA YARGILANDI

Yerlikaya, “Yassıada mahkemelerinde insanlık onuru ayaklar altına alındı. Aralarında bakanların, milletvekillerinin, komutanların ve bürokratların bulunduğu 592 kişi 11 ay boyunca yargılandı. Her biri hücrelerde, zindanlarda tutuldu, yaşananlar sadece demokrasi adına değil, adalet adına, insanlık adına da utanç vericiydi” ifadelerini kullandı.





BÜYÜK KÖTÜLÜK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950’deki seçimlerle iktidara geldiği zaman aslında bu ülkede ilk defa millet iradesiyle bir yönetimin iş başına geldiğini belirtti. Tek parti yönetiminin bittiğini, yerine milletin söz sahibi olduğu dönemin başladığını dile getiren İleri, “Demokrat Parti iktidarıyla geçen, memleketin kalkınmasında bir dönüm noktası olan 10 yıldan sonra maalesef 27 Mayıs darbesi ile bu millete, bu devlete büyük bir kötülük yapıldı” dedi.



