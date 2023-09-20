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Uyuşturucu operasyonunda alçak saldırı sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan taziye mesajı: Acımız büyük

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu. Bir jandarma personelini de ağır yaralayan saldırgan gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Büşra Soyal
18:10 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu.

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu.

Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'taki bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı. Arama yapmak için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan iki jandarma personeli ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı jandarmalardan biri doktorların müdahalesine rağmen şehit düştü, diğerinin tedavisi sürüyor. Şüpheli gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan şehit haberi sonrası taziye mesajı geldi.

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal hafif yaralandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ise ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman Jandarma Asb.Kd.Bçvş. Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.




#Şehit
#İçişleri Bakanı
#Ali Yerlikaya
#Osmaniye
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