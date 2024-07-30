Uyutma değil barınma yasası





Türkiye’de uzun yıllar halkın can güvenliğini tehlikeye atan başıboş köpek sorununda yeni adımlar atılıyor. Meclis'te konuya ilişkin 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ sunuldu ve kanun teklifinin ilk 5 maddesi TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Sözde hayvanseverlerin günlerdir katliam yasası diye toplumda infial oluşturmaya çalışmasına karşın Veteriner Hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu ve Avukat Devrim Koçak değerlendirmelerde bulundu.

BARINAKLAR EN UYGUN YERLER

Yasanın bir uyutma yasası olmadığını, aksine hayvanların barınmalarını esas aldığını belirten Sabuncuoğlu, “Bu yasa Avrupa ülkelerindeki gibi uyutma yasası değildir. Oralarda başıboş olan köpekler sahiplendirilmeye çıkarılır sahiplendirme olmazsa ötanazi ile köpekler uyutulur. Bizim ülkemizdeki yasa tasarısı bir barındırma yasasıdır, Avrupa ülkelerindeki gibi uyutma yasası değildir. 20 senedir barınaklar ölüm kampı propagandası yapıyorlar. Ancak durum tamamen onların yalanından ibaret. Barınaklar köpekler için en uygun yerler ve köpekler barınaklarda şartlara uygun bakılıyor" dedi.

Devrim Koçak Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu

HASTALIKLI HAYVAN GİREMEZ

Bulaşıcı hastalıklara sahip olan hayvanların barınaklara alınamayacağını söyleyen Sabuncuoğlu, “Karantina ve biogüvenlik kurallarına göre hayvanlar barındırılır. Bulaşıcı hastalığı olmayan, davranış bozukluğu olmayan, kuduz olmayan sağlıklı bir köpek barınaklara alınarak barındırılır. Uygulanacak ötanazi yöntemleri tüm dünyada 50 senedir uygulanan bir kuraldır. Bütün hayvanları barındırırken barınakta bulaşıcı hastalığı olan hayvanların ötanazi edilmesi yasanın içinde var. Bulaşıcı hastalığı olanlara ötanazi hep vardı, bu hayvanlar barınaklara alınamaz, sokaklarda da bırakılamaz. Belli kesimler bu konuyu çok ciddi manipüle ediyor” ifadelerini kullandı.

CHP PARA KARŞILIĞINDA KABUL EDECEK

Meclis'teki yasa teklifini değerlendiren Avukat Devrim Koçak ise yaşananları anlattı. Koçak. “Kanunda öldürme zorunluluğu yok! Toplayıp geri bırakmayacaklar, sahiplendirene kadar barındıracaklar! Ancak günlerdir komisyonda muhalefetin ısrarla can dost diyerek başıboş köpekleri övmesi ve mağdur çocuklardan ve insanlardan bahsedildiği anda seslerini yükselterek başlarından savmaya çalışmalarına şahit oluyoruz. Özellikle Veteriner Hekimleri Birliği, birçok yalanla olayı abarttı ve saptırdı. Biz asla ötanazi yapmayız açıklaması yapıp halkı kışkırttılar, yanılttılar. Muhalefet de Meclis'te bu şekilde ortalığı kışkırttı. Katliam Yasası diye kıyamet koparan CHP’li vekillerin komisyonda bütçeden binde beş verilirse barınakları yapıp yasa değişikliğini kabul edeceklerini beyan ettiler. Barınakların tatil köyü gibi yapılmasına gerek yok. Etinden, sütünden, derisinden, kemiğinden faydalandığımız inekler, koyunlar nerede yaşıyor. Köpekler olunca alttan ısıtma isteniyor sanki sokaklarda 5 yıldızlı otel konforunda varmış gibi ısrarla köpeklerin sokağa salınmasını istiyorlar. Bu bir akıl tutulması her belediyenin yetecek bütçesi var bunlar bahane. Kapalı betonlar arasında değil açık alanda yemi suyu önünde olacak barınaklar yapılabilir. Merkezde de kısırlaştırma yapılabilir, dişi-erkek ayrı tutulabilir" diye konuştu.







