Uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra genç kadını 13 kurşunla ağır yaraladı

Arnavutköy'de, daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Serdar H.(42) tarafından sokak ortasında 13 kurşunla vurulan Zeliha Ç. (30), ağır yaralandı. Zeliha Ç.'nin, Serdar H. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu kararın bir gün önce sona erdiği öğrenilirken, polis kaçan Serdar H. yakalanması için çalışma başlattı.
Boğazköy, İstiklal Mahallesi'nde, Serdar H., daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Ç.'ye sokak ortasında silahla ateş etti. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Zeliha Ç. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeliha Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Zeliha Ç.'nin, Serdar H. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve saldırının bu kararın sona ermesinden bir gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayın Zeliha Ç.'nin evine yaklaşık 500 metre mesafede yaşandığı belirtilirken, hastanedeki tedavisinde sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin kaçan saldırgan Serdar H.'nin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.