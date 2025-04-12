Uzaklaştırma kararı bittikten bir gün sonra genç kadını 13 kurşunla ağır yaraladı

Boğazköy, İstiklal Mahallesi'nde, Serdar H., daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Ç.'ye sokak ortasında silahla ateş etti. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Zeliha Ç. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeliha Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.