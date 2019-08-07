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ANKARA

Üzerime yürüyüp ateş açtı

Ankara’da emekli albay tarafından vurularak yaralanan Belaruslu diplomat Aleksandr Poganshev o gün yaşananları anlattı. Poganshev, “Oğlum ‘baba birisi beni sıkıştırıyor’ diye arayınca oraya gittim. O sırada şahıs üzerimize geldi. Sakinleştirmeye çalıştım ancak ateş açtı” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.
Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Belarus’un Ankara Büyükelçiliği’nde görevli İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganshev, 24 Temmuz günü uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Poganshev’i vuran saldırganın ise Mehmet Fevzi Bayram olduğu belirlendi. Bayram, saldırının ardından müsteşarı vurduğu silahla intihar etti. Tedavi altına alınan Poganshev’un saldırı anını anlatan ifadesi ortaya çıktı. Poganshev, saldırgan Mehmet Fevzi Bayram’ı tanımadığını ve daha önce hiç görmediğini belirtti. Olay günü de saldırganla hiç karşılaşmadığını kaydeden Poganshev, saat 18.30 sıralarında işten eve geçtikten 10-15 dakika sonra eşinin havuza gittiğini, oğlunun ise dışarıda arkadaşıyla oynadığını anlattı. Oğluyla birlikte şahsın oturduğu daireye doğru yöneldiğini kaydeden Poganshev, “Bu sırada 18 numaralı daireden bir erkek şahıs çıktı. Elinde poşet vardı. Poşeti kapının kenarına bıraktı. Şahıs dışarı çıktığında oğluma Rusça ‘Seni sıkıştıran şahıs bu mu?’ diye sordum. Oğlum da ‘Evet, buydu’ dedi. Aramızdaki konuşma üzerine bu şahıs bağırarak üzerimize doğru yöneldi. Bu esnada ellerimi kaldırarak İngilizce olarak hem sözlü hem vücut diliyle telkinlerde bulundum. Tüm telkinlerime rağmen şahıs sakinleşmiyordu” diye konuştu.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU

Poganshev, “Şahıs bu sırada bel seviyesinden bana doğru bir el ateş etti. Sol elimle kendimi korumaya çalışmam sebebiyle sol elime isabet etti. Şahıs üzerime yürümeye devam etti. Bu sırada bir el daha ateş etti, bu mermi ise sol baldırımın dış üst tarafına isabet etti” ifadelerini kullandı.

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  • Psikolojik sorunları vardı
  • Olayın ardından intihar eden 54 yaşındaki Mehmet Fevzi Bayram’ın, emekli olduktan sonra Aleksandr Pogahshev ile aynı binada oturan ablasının yanına yerleştiği öğrenildi. Sık sık binadaki komşuları ve bina güvenlik görevlileriyle tartıştığı ifade edilen Bayram’ın psikolojik sorunları bulunduğu iddia edildi.

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