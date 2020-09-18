Uzlaşmada başarı yüzde 82

Kapsamı genişletildikten sonra 1 Ocak 2017’den bu yana başarıyla uygulanan uzlaştırma sayesinde yargının iş yükü önemli ölçüde azaldı. Buna bağlı olarak adli süreç de hızlandı. Adalet Bakanlığı verilerine göre her yıl 200 asliye ceza mahkemesinin bakacağı dosya, uzlaştırmacılar aracılığıyla çözüme kavuşturuluyor. Ayrıca taraflar bu yöntemle en geç 1 ayda sonuca ulaşabiliyor. 2017’de 223 bin 469, 2018’de 208 bin 14, 2019’da 238 bin 905 dosyada vatandaşlar uzlaşmayı tercih etti. 2020’de ise 134 bin 956 dosyada uzlaşmaya varıldı. Böylece 1 Ocak 2017 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında 977 bin 858 dosyanın 805 bin 344’ünde uzlaşma sağlandı. Uzlaşma oranı 2017’de yüzde 80, 2018’de yüzde 81, 2019’da yüzde 84 ve 2020’nin ilk sekiz ayında ise yüzde 85 olarak gerçekleşti. Dört yılın ortalaması ise yüzde 82 oldu.

CEZA YERİNE BAĞIŞ ÖNE ÇIKTI

2020’de en fazla uzlaşma basit yaralama, hakaret, tehdit, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, mala zarar verme, taksirle yaralama, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve basit hırsızlık suçlarında gerçekleşti. Uzlaştırma, mağdur ile fail arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesinin yanı sıra toplumsal barışa da büyük katkı sağladı. Mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları maddi ve manevi zararların giderilmesini istemenin yanı sıra yardıma muhtaç kişilere bağış, kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışılması gibi toplumsal dayanışma örneği olan edimler de belirleyebiliyor. Mağdur ve faillerin uzlaştığı bu edimler arasında, “kadın sığınma evlerine, kız yetiştirme yurtlarına ve çocuk yuvalarına bağış”, “engelli vatandaşlara akülü araba”, “öğrenciye kırtasiye yardımı”, “fidan ve ağaç dikme”, “Kızılay’a kan bağışı” yer alıyor.

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