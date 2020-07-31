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EĞİTİM

Uzmandan üniversite adaylarına tercih öncesi öneriler

Üniversite sınavına giren gençlerin önündeki en büyük problemlerden biri de sınav sonrası yaşadıkları stres. Bu stres ile başa çıkabilmenin yolları hakkında ise Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, "Adayların tercihleri ile ilgili karar verirken kendilerini tanımaları önemli. Öncelikle hangi alanlara ilgi duyduklarını, hangi meslek gruplarına uygun olduklarını, kişilik özelliklerini, aile ve yaşam koşullarının uygunluğunu bir arada değerlendirmeleri gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, üniversite adaylarının tercih yapmadan önce kendilerini tanımaları gerektiğini söyledi.

Coşkun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tercihlerin 6-14 Ağustos'ta yapılacağını anımsatan Coşkun, bu yıl YKS'ye giren öğrencilerin sınavla ilgili her zamankinden daha fazla kaygı yaşadığını dile getirdi.

Başarı kaygısına pandemi sürecinin getirdiği endişelerin de eklendiğini ifade eden Coşkun, pandemi sürecinin öğrenciler için daha zorlayıcı olduğunu anlattı. Coşkun, "Pandemi süreci devam ediyor ancak öğrenciler zorlu sınavı geride bıraktılar. Artık kariyerleri için önemli bir karar evresindeler." diye konuştu.

Öğrencilerin tercih döneminde olabildiğince sakin ve dikkatli karar vermeleri gerektiğini vurgulayan Coşkun, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin 24 tercih hakkını en doğru şekilde yapabilmesi için bilgiye dayalı araştırma yapması gerekiyor.

Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun
  • Pandemi sürecinde üniversiteleri gidip yerinde görmek çok mümkün olmayabilir ancak internet sayfaları, online yapılan tanıtımlar bu açıdan adaylara yardımcı olacaktır. Adayların tercihleri ile ilgili karar verirken kendilerini tanımaları önemli. Öncelikle hangi alanlara ilgi duyduklarını, hangi meslek gruplarına uygun olduklarını, kişilik özelliklerini, aile ve yaşam koşullarının uygunluğunu bir arada değerlendirmeleri gerekiyor. Tercih yapacakları okulları, bölüm ve programların internet sayfalarını dikkatle incelemeleri faydalı olacaktır."

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Karar sürecinde ebeveynlerin destekleyici rolü önemli

Coşkun, tercihlerde öğrencilerin akademik alt yapı özellikleri, öğretim üyeleri, öğretim dili, ders programı, çift ve yan dal olanakları, yürütülen proje ve çalışmaların mutlaka değerlendirilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Üniversitenin mesleki yeterlilik kazandırma özelliğinin yanı sıra kampüs yaşamına yansıyan bir eğitim felsefesine de sahip olması gerektiğini aktaran Coşkun,

  • "Böylece alınan eğitimin yaşamda karşılığını görmek mümkün olabilir. Öğrencilerine ders dışı öğrenme olanaklarını sunan, çok yönlü gelişimlerini destekleyen üniversitelerin kariyer gelişimine katkısı daha fazla olur. Günümüzde ihtiyaç duyulan birçok meslek yakın gelecekte değişecek, farklılaşacak. Bu nedenle önemli olan nitelikli, çok yönlü bir eğitim sürecinden geçebilecekleri bir üniversiteyi seçmeleridir." ifadelerini kullandı.

Coşkun, öğrencilerin karar sürecinde ebeveynlerin destekleyici rolünün önemini vurgulayarak, üniversite tercih döneminde baskıcı tutumdan uzak, çocuklarının duygu ve düşüncelerini anlayıp saygı duyabilen, görüşlerini açıklıkla paylaşabilen ailelerin tercih döneminin verimli geçmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

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