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OSMANİYE

Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi

Antalya’da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Haber Merkezi İHA
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Azra Gülendam Haytaoğlu​, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hatyaoğlu’nun cenazesi, tören için Dervişpaşa Mahallesinde bulunan eski Dervişpaşa Ortaokulu bahçesine getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, baba Mustafa Haytaoğlu’na başsağlığı diledi, onu teskin etmeye çalıştı.

Azra Gülendam Haytaoğlu
İHA
Azra Gülendam Haytaoğlu

Tabutun üzerine Türk bayrağı ve mezuniyet cübbesi serildi

Üzerine Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi. Cenaze namazının ardından genç kızın naaşı, Durmuşsofular köyündeki mezarlıkta defnedildi.

İHA

Cenaze törenine Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve Azra’nın yakınları ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ailesi ve arkadaşları katıldı.
İHA
Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ailesi ve arkadaşları katıldı.

Antalya’da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulunmuş, olayla Antalya’da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli kişi tutuklanmıştı.

Azra'nın annesi cenazede güçlükle ayakta durabildi.
İHA
Azra'nın annesi cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Anne Mezide ve baba Mustafa Haytaoğlu törende güçlükle ayakta durabilirken, Ezgi Tuğba, kardeşinin Türk bayrağı bulunan tabutunun üzerine mezuniyetinde giymeyi planladığı cübbeyi koydu. Azra’nın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Durmuşsofular Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ezgi Tuğba, kardeşinin Türk bayrağı bulunan tabutunun üzerine mezuniyetinde giymeyi planladığı cübbeyi koydu.
İHA
Ezgi Tuğba, kardeşinin Türk bayrağı bulunan tabutunun üzerine mezuniyetinde giymeyi planladığı cübbeyi koydu.


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'Kimse kimseye güvenemeyecek mi?'

Kızının cenazesini memleketine getiren Mustafa Haytaoğlu, muhtarı da olduğu Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinin yanındaki İstiklal İlkokulu'nun bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Kızının katili Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması gerektiğini kaydeden Haytaoğlu, “Benim kızım üniversite öğrencisiydi, bunları hak etmemişti. Bu dünyada kimse kimseye güvenmeyecek mi? Ben yüce Türk adaletine güveniyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alır. Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarıyor mu sizce? Hak etmedi mi? Hiç olmasa iyi. Tamam çocuğu boğdun, öldürdün, parça parça edip götürüp ormana atmak ne?" dedi.

Mezide Haytaoğlu
DHA
Mezide Haytaoğlu

'Benim kuzumu yaktılar, başka annelerin yanmasın'

Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu ise acısının çok büyük olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Annelerin ciğerini yaktılar. Ne olur bunun devamı gelmesin. Ne olur benim kuzumu yaktılar, başka annelerin yanmasın. Gelen herkese sorun Azra ile bir anısı vardır. Hepsinin bir konuşması vardır. Azra'mı herkes severdi. Emanet verdi Allah'ım, emanetini geri aldı. Şehit oldu benim kızım, melek gibi uçtu gitti. Televizyonda izlediğim başıma geldi, istemezdim. Müge Anlı'yı, Hakan Ural'ı hiç kaçırmazdım reklam hangisine girerse öbürünü açar izlerdim. Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum. Yeter artık devamı gelmesin, ben dayanamıyorum, 1 haftadır yavrumu dağlardan taşlardan topladım. 3-4 gündür de buzdolaplarında bekletiyorum yavrumu."

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