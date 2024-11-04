Valilikten terörist kardeşine iş veren İzmir Büyükşehir Belediyesine cevap: Abesle iştigal

TUSAŞ'a terör saldırısı düzenleyen PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in kardeşinin İZENERJİ'de çalıştığı ortaya çıkmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bizim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Kendisini izne çıkardık, Valiliğe yazı yazdık." demişti. İzmir Valiliği, Tugay'a, "Birçok insanımızı şehit eden, eli kanlı bir teröristin kardeşi olunca, vicdani muhasebe yapılması ve Valiliğimizden hukuki görüş sorulması, en hafif deyimle abesle iştigaldir." yanıtını verdi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan ve yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip olan TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'deki terör saldırısında 5 vatandaş şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi de yaralandı.
Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirlendi.
1 Mayıs 2011'de hayatını kaybeden Metin Solak döneminde işe alınan D.A.'nın, iş akdine belediye tarafından son verildi.
Alçiçek'in diğer kardeşi M.A.'nın da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ şirketi bünyesinde şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.
CHP'li Başkan, terörist kardeşini işten çıkarmadı Valiliğe yazı gönderdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, teröristin İZENERJİ A.Ş'de çalışan kardeşi hakkında İzmir Valiliği'ne yazı yazdıklarını söylemişti.
Valilikten yanıt: En hafif deyimle abesle iştigaldi
İzmir Valiliği'nden, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gönderilen yazıya yanıt geldi. Valilikten gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: