Teröristin diğer kardeşi de İzmir Büyükşehir'de çalışıyor

Beş vatandaşın şehit olduğu TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek’in kardeşinin CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ'de çalıştığı ortaya çıktı. Alçiçek'in bir başka kardeşinin de CHP'li Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalıştığı belirlenmişti.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) merkezine yapılan terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuş, 2’si ağır olmak üzere toplam 22 kişi de yaralanmıştı.
Hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlenirken tesise saldıran 2 terörist öldürülmüştü.
Hain saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin, İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edilmişti.
Teröristin kardeşlerine makam dağıtmışlar
PKK'lı Alçiçek’in kardeşinin CHP'li Çiğli Belediyesi’nde güvenlik amiri olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı.
1 Mayıs 2011’de hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Metin Solak döneminde işe alınan Alçiçek’in, olayın ardından Çiğli Belediyesi tarafından iş akdinin sonlandırıldığı açıklanmıştı.
Diğer kardeşi de İZENERJİ'de çalışıyormuş
Teröristin bir başka kardeşinin CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ'de çalıştığı ortaya çıktı.
Gerçekİzmir'de yer alan habere göre; İZENERJİ Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında personel olarak çalışan PKK'lı teröristin kardeşi M. Alçiçek de izne çıkarıldı.