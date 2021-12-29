"Valiyi sınıfa getireceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye Vali Çeber'den ziyaret

Seçimi kazanan kızının vaadini öğrenen baba Cemil Karaoğlu, Valilik yetkililerini arayarak yardım istedi.
Konunun iletildiği Vali Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ile gittiği okulda, 3-B sınıfını ziyaret etti, seçimi kazanan Fatıma Minel Karaoğlu'nu kutladı.
Karaoğlu, "Başkan olmak için arkadaşlarıma söz verdim. Sizi çağırmak istedim. Verdiğim sözümü tutmama yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim." dedi.
Bunun üzerine Çeber, "Ben size teşekkür ederim." ifadesini kullanarak, verilen vaadi duyunca sınıfa uğramaya karar verdiğini belirtti.
Vali Kemal Çeber'in, "'Valiyi getireceğim.' derken içinden ne geçti?" sorusuna Karaoğlu, "Arkadaşlarımı mutlu etmek için söyledim." yanıtını verdi.
Çeber, kendisinin de şehir idare ettiğini, meslektaş olduklarını belirterek, "Çok mutlu oldum. Çocukların mutlu olmasından, amacın hasıl olmasından." diye konuştu.
Fatıma Minel Karaoğlu'na başkan seçilmesinden dolayı hediye veren Çeber'in getirdiği pasta da kesilerek öğrencilere dağıtıldı.
Öte yandan Vali Çeber, sınıfları dolaşırken ulaştırma görevlisine, arzu eden öğrencileri makam aracına bindirmesi talimatını verdi.
Valilik makam aracıyla okul bahçesinde gezdirilen öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.
Vali Çeber, ziyaret ettiği diğer sınıflardaki öğrencilere de Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen kaynak kitapları dağıttı.
GÜNDEM
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Kentte sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda ev askıda kaldı. Vatandaşlar askıda kalan evlerini boşaltarak yurtlara ya da yakınlarının yanına yerleşti. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de ilk belirlemelere göre 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.
Güneysu ilçesinde heyelan kabusunu yaşayan Bedriye Erdoğan, “Çok yağmur yağdı. Çoluk çocuğumuz hep risk altındaydı. Çok korktuk. Çaylıklar su oldu, aktı. Çok üzüldük, çok ağladık. Eşim çaylıkların oradaydı. Ben de çığlıkları duyunca eşim çamurun altında kaldı zannettim. Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın. Tam çay zamanı bölgede. Daha kötüsü de olabilirdi. Birçok insanın malı gitti. Cana geleceğine, mala gelsin” diye konuştu.
Çaylıklarının yerinde olmadığını belirten Yakup Erdoğan, “Burada çaylıkların aşağıya geldiği zaman ben bir akrabamdaydım. Buraya geldiğimde çaylıkların hep koptuğunu gördüm. Çok şaşırdık. Bizi Allah korudu. Burada iyi ki yoktuk. Amcamın ve benim çaylığım yerinde yok. Evimin arka tarafında bulunan çaylıklarda yola inecekti ama evim siper oldu onlara. Çok hasarımız var” dedi
Rize'de heyelan sonrası evler askıda kaldı
Rize'de çarşamba günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel ve heyelan felaketinde, 236 bina hasar gördü. Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor.