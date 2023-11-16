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Vatandaş kimi başkan istiyor?

Mart seçimine ilişkin başvuru sürecini uzatan AK Parti, il ve ilçe teşkilatlarından isim istedi. AK Parti’nin teşkilatı topladığı 3 günlük kamptan, aday kriterlerinin yanı sıra aday havuzu oluşturulması kararı da çıktı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:35 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Mart seçimine ilişkin başvuru sürecini uzatan AK Parti, il ve ilçe teşkilatlarından isim istedi. AK Parti’nin teşkilatı topladığı 3 günlük kamptan, aday kriterlerinin yanı sıra aday havuzu oluşturulması kararı da çıktı.


Sahayı tarayın

AK Parti’de yönetim, Kızılcahamam’da düzenlenen ve önceki gün sona eren il başkanları kampında, teşkilata bir dizi uyarı ve tavsiyelerde bulundu. İl başkanlarına, sahayı tarayıp halkın belediye başkanı olarak görmek istediği isimleri bildirmeleri talimatı verildi. Teşkilatlara “Zemini en iyi siz biliyorsunuz. Sahada kalın, halkın ön plana çıkardığı isimleri tespit edip bize iletin. Aday adayları arasında AK Parti’nin ideolojisine aykırı davranışları olanları bildirin” mesajı verildi.

ADAY KRİTERLERİ

Kampta aday belirleme kriterleri de netleşti. Buna göre aday adaylarının kazanabilme potansiyeline bakılacak. Bölgesinde sevilen ve saygı gören kişiler tercih edilecek. Adayın AK Parti’nin siyasi ideolojisine aykırı davranışları ve yaşam biçimi olmayacak. Tevazu, samimiyeti ve çalışkanlığına bakılacak. Geçmişte vatandaşın tepkisini çeken davranışı bulunmayacak. Kamu malı hassasiyeti taşıyacak. Geçmişteki başka siyasi parti bağlantısı adaylığa engel teşkil etmeyecek, ancak AK Parti’nin siyasi ideolojisine ters düşüp düşmediğine bakılacak. Eğitim durumu göz önünde bulundurulacak.




#siyaset
#AK Parti
#yerel seçimler
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