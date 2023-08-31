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Vatandaşın Türkiye Yüzyılı'na güveni tam: Muğla'da 215 kişi AK Parti'ye üye oldu

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, "Türkiye Yüzyılı" yolunda olmak isteyen 215 Muğlalının il ve ilçe teşkilatlarına gelerek AK Parti'ye üyeliklerini yaptırdığını söyledi.

19:02 . 31/08/2023 Perşembe
AA
Muğla'da 215 kişi AK Parti'ye üye oldu

Muğla'da 215 kişi AK Parti'ye üye oldu

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, 215 kişinin partilerine üye kaydı yaptırdığını bildirdi.

Akça, yaptığı yazılı açıklamada, kuruluşundan bu yana milletin teveccühüyle her geçen gün büyüyen AK Parti ailesine yeni katılımlar olduğunu anlattı.

"Türkiye Yüzyılı" yolunda olmak isteyen 215 Muğlalının il ve ilçe teşkilatlarına gelerek AK Parti'ye üyeliklerini yaptırdığını aktaran Akça, genel seçimlerden başarıyla çıkan partilerinin yaklaşan yerel seçimler için de çalışmalara başladığını belirtti.

"Diğer belediyeleri de AK belediyecilikle buluşturmak istiyoruz"

Son yerel seçimlerde Muğla'da Cumhur İttifakı ile belediye sayısını yediye çıkardıklarını hatırlatan Akça, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yerel seçimlerde başta Muğla Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kalan diğer belediyeleri de AK belediyecilikle buluşturmak istiyoruz. Özellikle yerel seçim arifesinde gerçekleşen katılımlar bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Tüm hemşehrilerimizi Muğla teşkilatlarımıza davet ediyor, hep birlikte olunca daha güçlü olacağımızı ifade etmek istiyorum."



#AK Parti
#Muğla
#Katılım
#AK Parti Muğla İl Başkanı
#Gültekin Akça
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