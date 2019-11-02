Gündem Vekili rehin alacaklardı
POLİTİKA

Vekili rehin alacaklardı

TBMM’ye yönelik sansasyonel eylem planlayan DHKP-C’li Mulla Zincir ve Eylem Yücel hakkında 39 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye göre Meclis’e giren iki terörist bir vekili rehin alıp bu şekilde örgüt propagandası yapacaktı. TBMM güvenliği sayesinde teröristler başarılı olamadı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Eylem Yücel
Eylem Yücel

Ankara’da 14 Mayıs’ta TBMM’de güvenlik görevlileri tarafından yakalanan terör örgütü DHKP-C mensupları Mulla Zincir ile Eylem Yücel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, “Silahlı terör örgütüne üye olmak, Terör amacıyla nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Terör amacıyla görevi yaptırmamak için direnme, Mala zarar verme ve Örgüt propagandası yapma” suçlarından 39 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler, 8 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

Mulla Zincir

KAHVALTI YAPIP EYLEM İÇİN MECLİS’E GİTTİLER

İddianamede, şüphelilerin söz konusu saldırı girişimi için Kocaeli’nden otobüsle Ankara’ya geldikleri, Kızılay’da kahvaltı yaptıktan sonra taksiyle TBMM’ye gittikleri belirtildi. İncelenen kayıtlara göre, şüpheliler, saat 10.27’de TBMM’de x-ray cihazından geçti. Şüpheliler, saat 11.08’de ziyaretçi kartı almak istedi. Mulla Zincir’e ziyaretçi kartı verilirken, milletvekillerinin bulunduğu bölüme giriş yasağı bulunan Eylem Yücel ziyaretçi kartı alamadı. Mulla Zincir’in içeri geçerek CHP’li milletvekili Mahmut Tanal ile görüştüğü aktarıldı.

VEKİLLERİN OLDUĞU BÖLÜME GİREMEDİ

  • DHKP-C terör örgütünün kamuoyunda ses getirebilecek tarzda eylemlerinde tanınmış siyasi kişileri, üst düzey bürokratları kendi odalarında rehin alarak basın yayın organları aracılığıyla sansasyonel eylemler gerçekleştirdiğine işaret edilen iddianamede, saldırı/suikastın kime veya kimlere yapılacağının tespit edilemediği ancak şüphelilerin TBMM’de, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın odasında rehin alınması ve şehit edilmesi türü bir eylem hedefledikleri belirtildi. Eylem Yücel’in de içeri girebilmesi durumunda şüphelilerin bir milletvekilini odasında rehin alacağı ve söz konusu eylemi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlayacaklarına dikkat çekilirken, “Ancak Yücel’in milletvekillerinin bulunduğu bölüme girememesinden dolayı planlanan eylem yerine Meclis personelinin rehin alınması eyleminin gerçekleştirildiği, eylemden kısa bir süre sonra eylemin DHKP-C terör örgütü tarafından sahiplenildiği, sahiplenme metni ile şüphelilerin attıkları sloganların benzerliği dikkate alındığında söz konusu eylemin merkez komite üyelerinin talimatıyla planlanarak gerçekleştirildiği anlaşılmıştır” denildi.

Talimatı kim verdi?
GÜNDEM
Talimatı kim verdi?

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