Gündem Vizesiz Avrupa için 6 maddede hazırlık
ANKARA

Vizesiz Avrupa için 6 maddede hazırlık

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz olarak seyahat etmesi için Ankara’nın yerine getirmeyi taahhüt ettiği 72 kriterden 66’sı tamamlandı. Hükümet, önümüzdeki günlerde kalan 6 maddeyi tamamlayarak halka müjdeli haberi vermek istiyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Türk ve Alman pasaportu
Türk ve Alman pasaportu

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında vizesiz seyahat için belirlenen 72 kriterin 66’sı hayata geçirildi. Geriye kalan son 6 kriter için Ankara’da çalışmalar sürüyor. Meclisin açılması ile birlikte gündeme gelecek olan düzenlemelerde 6 başlıkla ilgili konular yer alacak.

66 KRİTER TAMAM

TBMM’nin açılması ile birlikte ilk gündeme gelecek başlık yargı reformu olacak. Reform düzenlemesi için AK Parti’nin hukukçu kurmaları çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da çalışmaları yakından takip ediyor.

YOL HARİTASI 2013’DE BELİRLENMİŞTİ

Türkiye 16 Aralık 2013’te AB’nin vizesiz seyahat rejimine yönelik yol haritasını kabul etti ve bir geri kabul anlaşması imzaladı. Birbirine bağlı bu iki olay, Türkiye ve AB arasında resmi olarak vize serbestisi diyaloğu sürecini başlatan önemli adımlar oldu. Yol haritası kapsamında Türkiye’nin hayata geçireceği 72 maddelik kriterlerde belirlendi.

MECLİS’E GELECEK

Türkiye aradan geçen 6 yıllık süreçte belirlenen kriterleri büyük oranda hayata geçirdi. Geriye kalan 6 maddenin hayata geçirilmesi için meclisin açılması ile birlikte yargı paketi meclis gündemini gelecek. Hak ve özgürlüklere ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik adımlar pakette yer alacak. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra Yargıtay tarafından incelenmesi konusu da gündeme gelecek.Tutuksuz yargılanma konusunda önemli adımlar atılarak bazı suçlarla ilgili ev hapsi ve elektronik kelepçe uygulaması hayata geçirilecek. Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfaların erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

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  • Vize çilesi bitecek
  • Türkiye 16 Aralık 2013’te AB’nin vizesiz seyahat rejimine yönelik yol haritasını kabul etti ve bir geri kabul anlaşması imzaladı. Plan başarıya ulaşırsa Avrupa kapıları Türk vatandaşlarına açılacak.
  • Cumhurbaşkanı’nın gündeminde
  • Erdoğan Türkiye’nin kriterleri tamamlama konusundaki kararlılığını şu sözlerle ifade etmişti; “Vize serbestisindeki kalan son altı kriteri de süratle çözerek, vatandaşlarımızın hak ettiği kolaylığı sağlamak istiyoruz. Yargı Reformu Stratejimiz bu bağlamda çok önemli bir adım olacaktır. Meclisimizin gerekli çalışmayı yapacağına inanıyorum.”

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