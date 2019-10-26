Washington’a ‘Şahin’ notası

Türkiye, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından 196 ülkede aranan ve şu sıralar ABD'ye davet edilmesi gündeme gelen terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mustafa Abdi için harekete geçti. 'Mazlum Kobani', 'Şahin Cilo' ve 'Ferhad Abdi Şahin' gibi kod adlarıyla da anılan terörist Abdi'nin iadesi isteniyor. Adalet Bakanlığınca önceki gün Amerika'nın ilgili makamlarına gönderilen yazıda, terörist Abdi'nin ülkeye giriş yaptığı anda tutuklanması ve iade edilmesini istedi. Trump'ın telefonla da konuştuğu Şahin'le ilgili kırmızı bülten anlaşmasına taraf olan ABD'nin nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.

TUTUKLA VE GÖNDER

Barış Pınarı Harekâtı'yla birlikte adı sıkça duyulan ve ABD Başkanı Donald Trump ile birçok Amerikalı üst düzey ismin görüştüğü 'Mazlum Kobani' kod adlı Mustafa Abdi'nin şimdi de Beyaz Saray'da ağırlanması gündemde. ABD'li bir grup senatörün Abdi'nin Washington'a davet edilmesi için başlattığı lobi çalışmaları Türkiye'yi harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlum denen kod adlı, kırmızı bültenle aranan bir terörist. ABD ile aramızda suçluların iadesi anlaşması vardı. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" diye uyarıda bulunurken, Adalet Bakanlığının da önceki gün terörist Abdi'ye ilişkin harekete geçtiği ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı, ABD'nin ilgili makamlarından Şahin'in ülkeye girdiği anda tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

2015'TEN BERİ ARANIYOR

Sözkonusu talep, Interpol tarafından Abdi hakkında, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'nden çıkarılan kırmızı bülten kararı ile Türkiye-ABD arasındaki 'suçluların iadesi' anlaşmasına istinaden iletildi. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD'ye gönderilen yazıda da Abdi'nin, Interpol tarafından 196 ülkede arandığı hatırlatıldı. Birçok kanlı eylemin talimatını veren ve 2008'de 17 askerin şehit olduğu Şemdinli Aktütün Karakolu'na düzenlenen saldırının sorumluları arasında bulunan Suriye uyruklu Abdi hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 Mayıs 2015'te yakalama kararı çıkarıldı. Bu karara istinaden Abdi'ye ilişkin kırmızı bülten çıkarıldı. ABD Başkanı Trump'un 'SDG Komutanı' olarak bahsettiği ve yaptığı görüşmeden memnuniyet duyduğunu açıkladığı Abdi ile ilgili Amerika'nın nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.

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İSVİÇRE'DEN DE İSTEDİK

1997-2003 yılları arasında örgütün Avrupa sorumlularından birisi olarak faaliyette bulunan terörist Abdi hakkında kırmızı bülten çıkarıldıktan sonra İsviçre'de bulunduğuna ilişkin bilgi üzerine Türkiye'nin bu ülkeden iade talebinde bulunduğu da tespit edildi. Ancak İsviçre makamları teröristin ülkede bulunmadığını bildirdi. İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist, 4 milyon lira ödülle aranıyor. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın birçok kanlı eylemin emrini veren Abdi hakkında 'manevi oğlum' dediği biliniyor.

BAĞDADİ İLE DE GÖRÜŞÜN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye gitmeye hazırlanan 'Mazlum Kobani' kod adlı Mustafa Abdi hakkında uyarılarda bulundu. Abdi'nin bir terörist olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz. Teröristler meşrulaştırılmaya başlandığında, bu kişiler ileride DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi gibi başka teröristlerle de görüşmeler yapılabilir. Oysa bizim için DEAŞ, YPG/PKK, FETÖ hepsi terör örgütüdür. Boko Haram gibi terör örgütleri de dahil. Kim olursa olsun. Teröristlerle böylesine bir diyaloğa ya da angajmana girmek geleneksel hale geldi. Bu durum, terörle mücadelede içine düşülen zaafiyetin bir örneğidir. Biz tüm bunları bir yazıyla, notayla ABD'ye bildirdik. Bakın temasta olduğunuz terörist hakkında Interpol'ün arama bülteni var. 'Herhangi bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez' diye kendilerine bildirdik."

‘Tik’li terörist

Twitter, teröristbaşı Mustafa Abdi’yi tanıdı.

Terörist Abdi’yi tanıma kervanına Amerikan sosyal medya şirketi Twitter da eklendi. Twitter, teröristbaşı Mustafa Abdi’nin hesabını ‘mavi tik’ ile onayladı. ‘Mavi onay rozeti’ de denilen tike sahip olan hesap, Twitter tarafından onaylanmış, orijinal ve belirtilen kişinin kontrolünde olan hesap anlamına geliyor.

Girdiği anda yakalansın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mazlum Kobani kod adlı Abdi hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığını hatırlatarak şöyle konuştu: "Amerika da kırmızı bülten anlaşmasına dahil olan ülkelerdendir. Bu konu Dışişleri Bakanlığımız üzerinden ABD'deki ilgili makamlara tekrar iletilmiştir. Bu kişinin hakkında kırmızı bülten olduğu için Interpol uygulamasıyla ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekmektedir. Gerekli hatırlatmalar yapılmıştır. Her iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olduğu için bu örgüt liderinin iadesi gerekmektedir. ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak."

DÜNYA Katili ABD'ye götürecekler