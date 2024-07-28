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Yalova'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

17:46 - 28/07/2024 الأحد
AA
Foto: AA
Foto: AA

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Yalova Valisi Hülya Kaya X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri,10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz. Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada."



#Yalova
#Yangın
#Orman
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