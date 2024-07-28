Yalova'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

#Armutlu'da Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda iki noktada gelişen yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri,10 arazöz ve bölgedeki itfaiye araçlarımızla müdahale ediyoruz.Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umuyoruz.Gerekli tüm önlemler için ekiplerimiz ve gönüllüler sahada.