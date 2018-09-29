Yalova'da deniz 25 metre çekildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilmesi, bölge sakinlerini endişelendirdi. İlçe kıyısında deniz suyunun çekilmesi nedeniyle limandaki kayıklar karaya otururken, yosunlar yüzeye çıktı. Çiftlikköy sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem olacağı düşüncesiyle endişelendi. Sahilde yürüyen bazı vatandaşlar, bu anların fotoğrafını çekti.

DEPREMLE İLGİSİ YOK

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan bu mevsimlerde Marmara Denizi'nde deniz şişmesi olduğunu söyledi. Ercan, endişeye kapılacak bir durum olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bunun ana nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilir. Biz buna deniz şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok."