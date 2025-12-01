Yalova’da şap hastalığıyla ilgili yol kontrolleri sürüyor

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ülkemiz ve Yalova’da farklı bölgelerde tespit edilen şap hastalığının, hayvancılık sektörü açısından ciddi ekonomik kayıplara neden olabilen, bulaşıcı ve salgın niteliği yüksek bir hastalık olduğu belirtildi. Açıklamada, özellikle SAT-1 tipi şap virüsüne karşı uygulanan aşılama çalışmalarının zamanında ve eksiksiz şekilde yürütülmesinin, aynı zamanda hayvan hareketlerinin sıkı biçimde denetlenmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.