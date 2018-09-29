Gündem Yalovadaki deniz çekilmesi
YALOVA

Yalova'da deniz neden çekildi

Yalova'daki deniz çekilmesi

Geçtiğimiz günlerde Yalova'da denizin yaklaşık 25 metre çekilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Müdürlükten yapılan açıklamada, konunun yakından takip edildiği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Yalova'da denizin 25 metre çekilmesiyle ilgili bir kurumdan daha açıklama geldi.
Yalova'da denizin 25 metre çekilmesiyle ilgili bir kurumdan daha açıklama geldi.

Yalova'da deniz suyunun yaklaşık 25 metre çekilmesinin depremle ilgisinin bulunmadığı, bunun meteorolojik bir durum olduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, incelemeler sonucu Çiftlikköy ilçesi sahilinde yaklaşık 20-25 metre bir deniz suyu çekilmesi olduğu, Altınova bölgesine doğru bunun 1-2 metrelere kadar düştüğünün görüldüğü belirtildi.

Yaşananlar mevsimsel

Kocaeli sahilinde de yaklaşık 1-2 metre çekilme olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, bölgede bu durumun bir haftadır devam ettiği aktarıldı. Çekilmenin mevsimsel gerçekleşen bir olay olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Çekilme sonucunda çevresel açıdan bir kirlilik tespit edilmemiş ve herhangi bir kirlilik ihbarı alınmamıştır. Konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmede ilimizde bir deprem hareketliliği olmadığı bilgisi verilmiş ve deniz çekilmesi, hayvan davranışları ve benzeri 50 farklı olayla deprem arasında bir ilişkinin olup olmadığı hususunun net olarak açıklanamadığı ifade edilmiştir. Konunun uzmanı akademisyenler deniz çekilmesinin depremle ilgili değil meteorolojik bir durum olduğunu belirtmiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir."

Yalova'da korkutan görüntü: Deniz suyu 25 metre çekildi
GÜNDEM
Yalova'da korkutan görüntü: Deniz suyu 25 metre çekildi

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