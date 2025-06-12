Yapay zekaya zehir bulaştırdılar

Yapay zekâ son yıllarda birçok alanda devrim yaratırken, suç örgütleri tarafından da kötü amaçlarla kullanılmaya başlandı. Özellikle uyuşturucu üreticileri, mevcut maddelerin etkilerini değiştirmek ve yeni sentetik maddeler geliştirmek amacıyla yapay zekadan faydalanıyor. Uyuşturucu tacirleri, sisteme yazdıkları komutlarla yeni bir uyuşturucu bileşiği için etken maddesi tarifi talep ediyor. Sistemden elde ettikleri tariflerle daha önce bilinmeyen, etkisi güçlü ve tespiti zor yeni maddeler üretiyorlar.

Sevil Atasoy

ZEHİR TACİRLERİNE KAPI ARALADI

Yapay zekâ, bir maddenin kimyasal yapısı ve etkileri hakkında bilgi toplayarak, benzer etkilere sahip yeni bileşiklerin geliştirilmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda pazar trendlerini analiz ederek, hangi maddelere talep olduğunu da tespit edebiliyor. Bunların sonucunda, uyuşturucu üretimi daha zor tespit edilen ve kontrol edilemeyen formlarda sürdürülmeye çalışılıyor. Bu sistemle belirli bir kimyasal yapıya sahip bir uyarıcı ya da uyuşturucunun, beyindeki belirli noktalara bağlanma özellikleri incelenerek, benzer etkiler yaratan yeni maddelerin tasarlanması mümkün hale geliyor. Bu süreç, klasik kimya yöntemlerinden daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirildiği için tacirlerin en çok kullandığı yöntem haline geldi.

TİCARİ DEĞERİ YOKSA ŞÜPHE ARTIYOR

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) Başkanlığı’na seçilen Prof. Dr. Sevil Atasoy, yapay zekanın uyuşturucu ticaretinde kullanılmasına ilişkin Yeni Şafak’a konuştu. Sıkılıkla yeni maddelerin piyasaya çıktığını anlatan Atasoy, “Yapay zekayı bu alanda engellemek zor. Ancak ticari değeri olmayan herhangi bir sıvı ya da katı madde yakalandığında, bunun uyuşturucu içerikli olma ihtimali yüksek görülüyor. Laboratuvar analizleriyle içeriği belirleniyor ve eğer keyif verici bir etki tespit edilirse, madde hemen yasaklılar listesine alınıyor ve yasal işlemler başlatılıyor” ifadelerini kullandı.

Çözüm yine teknolojide

Uzmanlara göre yapay zekanın uyuşturucu üretiminde kötüye kullanımını önlemek için yine teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Yapay zeka, uyuşturucu üretimi ile ilişkili malzemelerin hızlı analiz edilmesinde kullanılabilir. Bu sistemler, bilinmeyen kimyasalları tespit ederek, yasal düzenlemelere aykırı üretimi erken safhalarda belirleyebilir. Uyuşturucu üretimini önlemeye yönelik yeni yöntemlerin araştırılması, bu alandaki ilerlemelerin engellenmesi açısından önemlidir.







