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Yaralı askerlerin tedavi sürecine ilişkin Bakan Koca'dan açıklama: Genel sağlık durumları iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan askerlerin tedavi süreçlerine ilişkin son durumu paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, yaralı askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerin de normal servise alındığını ve yoğun serviste tedavi gören asker kalmadığını kaydetti.

Semih Bozkuş
21:23 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 22:02 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı asker şehit olmuş, 15 asker de yaralanmıştı.

23 Aralık'ta yaşanan çatışmada yaralanan kahraman askerden altısı uçak ambulanslarla getirildikleri Ankara'da; dokuzu ise Şırnak'ta tedavi altına alınmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık durumları merak edilen askerlerin tedavi süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkanların seferber edildiğini belirtti.

"Askerlerimizin durumları iyi"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan on beş kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara’ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan altı kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun, genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor.

Tedavileri Şırnak’ta yapılan dokuz askerimizden ikisi taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden yedi askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânları seferber etmiş durumdayız.

Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dâhil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak."




#Yaralı Askerler
#Tedavi
#Terörle Mücadele
#Ankara
#Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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